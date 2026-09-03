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FRANCE

ASSE Mercato : c’est enfin officiel pour N’Guessan, qui rebondit en Ligue 1

Par Bastien Aubert - 3 Sep 2026, 12:56
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Djylian N’Guessan quitte provisoirement l’ASSE et rejoint le Stade Brestois sous la forme d’un prêt. Le club stéphanois a officialisé la nouvelle ce jeudi, confirmant le départ temporaire de son jeune attaquant vers la Ligue 1.

Formé à l’AS Saint-Étienne, Djylian N’Guessan va poursuivre sa progression loin du Forez. Le jeune attaquant prend la direction de la Bretagne et du Stade Brestois, où il tentera de franchir un nouveau cap au plus haut niveau français.

Pour le joueur, cette opération représente une nouvelle étape importante. Après avoir effectué ses gammes au sein de la formation stéphanoise, N’Guessan va désormais découvrir un nouvel environnement et surtout bénéficier d’une expérience supplémentaire en Ligue 1.

L’ASSE a officialisé son départ ce jeudi, mettant ainsi fin aux dernières incertitudes autour de son avenir à court terme.

Une expérience importante pour le jeune Stéphanois

Ce prêt doit permettre à N’Guessan de gagner en expérience, mais aussi de se confronter aux exigences du football professionnel à un niveau particulièrement relevé. À Brest, l’attaquant devra désormais convaincre et saisir les opportunités qui se présenteront à lui.

Pour Saint-Étienne, l’objectif est également clair : permettre à son jeune talent de poursuivre son développement tout en emmagasinant du temps de jeu et de l’expérience.

N’Guessan change donc de décor, mais pas de championnat. Il reste en Ligue 1 et aura désormais l’occasion de démontrer ses qualités sous les couleurs brestoises.

L’ASSE garde un œil sur sa progression

Ce départ sous la forme d’un prêt ne constitue pas un adieu entre N’Guessan et l’ASSE. Le club stéphanois entend accompagner la progression de son jeune attaquant et suivre attentivement son évolution durant cette nouvelle aventure.

Pour N’Guessan, le message est désormais simple : à lui de profiter de cette opportunité à Brest pour engranger de l’expérience et revenir plus fort à Saint-Étienne.

Le mercato stéphanois se poursuit donc avec ce nouveau mouvement concernant l’un des jeunes éléments issus du centre de formation.

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