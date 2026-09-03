Prêté au Séville FC sur le gong du mercato, Lucas Stassin (21 ans) risque d’avoir un remplaçant pour le moins inattendu du côté de l’ASSE.

Le départ de Lucas Stassin pouvait laisser penser que l’ASSE allait rapidement se mettre à la recherche d’un nouvel attaquant. Il n’en sera finalement rien, du moins à court terme.

Baallal, l’inattendu pour remplacer Stassin ?

Selon Le Progrès, la direction de l’ASSE aurait fait le choix de conserver sa confiance au groupe actuel. Les bons résultats obtenus par les Verts auraient notamment conforté les dirigeants dans leur décision de ne pas recruter simplement pour compenser numériquement le départ du Belge. Une stratégie qui correspond également à la volonté de donner davantage de responsabilités aux jeunes joueurs du club. Et parmi eux, Adam Baallal pourrait bien tirer son épingle du jeu.

Milieu de terrain de formation, Adam Baallal (19 ans) a profité de la préparation estivale pour se montrer aux yeux du staff stéphanois. Le jeune joueur a ainsi marqué des points et pourrait désormais bénéficier de davantage de temps de jeu au cours de la saison. Avec le départ de Stassin, une place s’est libérée dans la rotation offensive. Ian Cathro pourrait être tenté de l’utiliser progressivement dans un rôle plus avancé, en fonction des besoins et du scénario des rencontres.

Les jeunes ont de la place chez Cathro

Il ne faut toutefois pas aller trop vite : Baallal n’est pas le remplaçant naturel de Stassin. Son profil et sa formation ne correspondent pas à ceux d’un véritable avant-centre. Imaginer le jeune Stéphanois devenir immédiatement le nouveau buteur de l’ASSE serait donc prématuré.

Mais le choix de Kilmer Sports Ventures est clair : plutôt que de recruter dans l’urgence, le club veut aussi donner sa chance à ceux qui frappent à la porte du groupe professionnel. Et si Adam Baallal parvient à confirmer les promesses entrevues durant la préparation, il pourrait être l’une des bonnes surprises de la saison stéphanoise. Une manière, aussi, de transformer le départ de Stassin en opportunité pour la jeunesse du club.