En quête de nouveaux actionnaires minoritaires à l’OM, Frank McCourt pourrait bien avoir trouvé un filon au lendemain de la fin du mercato estival.

Quinten Timber n’est plus un joueur de l’OM. Arrivé en janvier dernier en provenance du Feyenoord pour un peu moins de 5 millions d’euros, l’international néerlandais a rejoint Crystal Palace contre 20 millions d’euros, bonus compris. Une opération particulièrement rentable pour l’OM, bouclée dans les dernières heures du mercato. Mais derrière cette vente, certains voient déjà un enjeu qui dépasse largement le cadre du terrain.

Un réseau anglo-américain autour de l’opération ?

Adrien Pittore, journaliste de Massilia Zone, a ainsi affirmé sur X que « le transfert de Quinten Timber à Crystal Palace a fait rentrer l’OM dans un vaste réseau americano/anglais d’investisseurs, avec de possibles conflits d’intérêts et plus encore ». Une affirmation qui mérite d’être prise avec prudence : à ce stade, aucun élément public ne permet d’affirmer qu’un nouvel investisseur a officiellement pris une participation dans l’OM. Il faut donc davantage parler de contacts, de connexions potentielles ou d’opportunités que d’une arrivée actée au capital. Pour autant, le timing interpelle. Depuis plusieurs mois, Frank McCourt cherche à renforcer la structure financière du club et n’a jamais fermé la porte à l’arrivée d’investisseurs minoritaires.

Dans ce contexte, chaque opération impliquant de grands acteurs du football anglais ou américain peut potentiellement devenir une porte d’entrée vers de nouveaux réseaux financiers. Et Crystal Palace présente justement un profil particulièrement intéressant dans cet écosystème. Le transfert de Timber a permis à l’OM de travailler directement avec un club évoluant au cœur de la Premier League, un championnat dont l’attractivité financière et internationale est considérable. Les négociations avaient d’ailleurs été particulièrement suivies ces derniers jours. Crystal Palace avait d’abord pris des renseignements sur le milieu marseillais avant de revenir à la charge en fin de mercato.

L’OM, soumis à d’importantes contraintes financières après son passage devant la DNCG, avait finalement accepté d’ouvrir la porte à son départ. Le choix de vendre Timber répondait donc d’abord à une logique financière et sportive : Marseille avait besoin de recettes et d’une baisse de sa masse salariale, alors qu’aucune recrue n’a finalement été enregistrée cet été. Mais une opération de ce type peut aussi créer des connexions. C’est précisément sur ce terrain que la piste évoquée par Adrien Pittore devient intéressante pour McCourt.

McCourt toujours à la recherche de partenaires à l’OM

Le propriétaire américain de l’OM pourrait ainsi profiter de ce type de relations pour poursuivre son objectif : faire entrer, à terme, de nouveaux investisseurs minoritaires capables d’accompagner le club financièrement tout en laissant à McCourt le contrôle de l’Olympique de Marseille. Il ne faut toutefois pas aller trop vite. Le fait que l’OM ait intégré un réseau d’investisseurs anglo-américains ne signifie pas que McCourt a déjà trouvé le ou les partenaires qu’il recherche.

Aucun accord concernant une entrée au capital n’a été officialisé à ce jour. La véritable information se situe donc peut-être davantage dans les connexions qui se créent autour du club que dans une éventuelle transaction immédiate. Le dossier Timber a par ailleurs été marqué par des tensions autour des agents, des mandats et des commissions.

Romain Molina avait notamment évoqué l’intervention d’Unique Sports dans les discussions, ainsi que l’existence supposée d’un mandat exclusif concernant les ventes de l’OM. Ces éléments n’ont pas été confirmés officiellement par le club. Cela explique aussi pourquoi la formule de « possibles conflits d’intérêts » doit être maniée avec précaution. À ce stade, il existe des affirmations et des interrogations, mais pas de preuve publique permettant de conclure à un conflit d’intérêts avéré ou à un accord entre McCourt et de nouveaux investisseurs.