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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Reynolds a fait des siennes avant même son arrivée à Rennes ! 

Par Bastien Aubert - 3 Sep 2026, 09:20
Bryan Reynolds (Stade Rennais)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Si l’arrivée de Bryan Reynolds (25 ans) a été aussi longue à de dessiner au Stade Rennais, c’est en raison d’un oubli inattendu du défenseur américain.

Le mercato réserve parfois des imprévus pour le moins étonnants. Celui vécu par Bryan Reynolds avant son arrivée au Stade Rennais en est un parfait exemple.

Reynolds a fait un bug avant son arrivée à Rennes 

Alors que toutes les parties étaient déjà tombées d’accord pour le transfert du défenseur américain de 25 ans, un dernier obstacle totalement inattendu est venu retarder l’opération. D’après L’Équipe, impossible en effet de faire apposer le précieux visa sur le passeport de Reynolds. La raison ? Le joueur n’avait tout simplement plus aucune page libre dans son document de voyage.

Habitué aux déplacements internationaux au cours des dernières années, Reynolds avait fini par remplir l’intégralité des pages disponibles de son passeport. Un détail administratif qui, dans le cadre de son transfert à Rennes, est soudainement devenu un véritable problème.

Un passeport refait en urgence en Belgique

Pour débloquer la situation, le latéral américain a donc dû se rapprocher en urgence de l’ambassade des États-Unis en Belgique, où il se trouvait alors. Le temps de refaire son passeport et de régler les dernières formalités administratives, le Stade Rennais aurait ainsi perdu entre dix et quinze jours avant de pouvoir enregistrer officiellement sa nouvelle recrue.

Un contretemps pour le moins insolite, alors que le transfert était pourtant déjà acté sur le fond. Comme quoi, dans le football moderne, un mercato ne se joue pas uniquement sur le terrain des négociations. Parfois, quelques pages de passeport peuvent également faire patienter tout un club.

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