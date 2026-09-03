Pleinement engagé à l’ASSE malgré des courtisans au mercato, Kévin Pedro a fait un choux très fort pour la suite de sa carrière.

Kévin Pedro vient de prendre une décision forte concernant la suite de sa carrière internationale. Selon Foot Mercato, Kévin Pedro a choisi de représenter la République démocratique du Congo au niveau international. Une décision importante pour le défenseur de l’ASSE, qui était pourtant suivi de près par les équipes de France Espoirs.

Pedro a choisi les Léopards

Révélation de la saison dernière sous le maillot de l’ASSE, Kévin Pedro n’aurait finalement pas laissé beaucoup de place au doute concernant son choix international.

Le défenseur a engagé les démarches nécessaires pour obtenir son passeport congolais et aurait notamment été aperçu au consulat de RDC à Bruxelles. Sauf retournement de situation, Pedro devrait ainsi pouvoir rejoindre les Léopards dès le mois de septembre.

Une nouvelle qui devrait forcément ravir la sélection congolaise, qui récupère un joueur particulièrement prometteur. À seulement 20 ans, le Stéphanois possède déjà une expérience intéressante au plus haut niveau. La saison dernière, il a disputé 31 rencontres avec l’ASSE et inscrit 3 buts, participant pleinement à son éclosion dans le Forez.

Un statut qui continue de grandir à l’ASSE

Et l’aventure ne semble pas près de ralentir. Malgré les sollicitations dont il a pu faire l’objet durant le mercato, Kévin Pedro est resté pleinement engagé avec Saint-Étienne.

Mieux encore, il a démarré cette nouvelle saison avec le statut de titulaire. Cette continuité confirme la confiance accordée par le club stéphanois à son jeune défenseur. Pedro affiche déjà une maturité remarquable pour son âge et semble avoir encore une importante marge de progression.

Courtisé, suivi par plusieurs formations et désormais international congolais, Kévin Pedro voit donc son avenir prendre une nouvelle dimension. Pour l’ASSE, c’est aussi une excellente nouvelle : le club possède dans ses rangs un jeune défenseur dont la cote pourrait continuer de grimper dans les prochains mois. La RDC, elle, tient peut-être déjà l’un de ses futurs cadres défensifs.