Lors de la soirée annuelle des partenaires du FC Nantes, des révélations croustillantes sont tombées au sujet des Kita et de la possible vente du club.

Comme évoqué hier soir, Waldemar Kita n’aurait pas affiché une volonté particulièrement forte de poursuivre son mandat à la présidence du FC Nantes. Le propriétaire nantais aurait notamment indiqué que le club n’était, à ce jour, pas vendu et qu’il n’existait pas encore de projet concret de reprise.

Aucun projet concret de reprise à ce stade ?

Pour autant, ce discours ne signifierait pas nécessairement que la famille Kita compte rester aux commandes durant toute la saison. Le message aurait plutôt laissé entendre que la porte demeure ouverte à une évolution de la situation dans les prochains mois.

La vente du FC Nantes reste donc un sujet bien présent, mais aucune avancée concrète n’aurait été annoncée lors de cette soirée. Les discussions autour d’un éventuel repreneur semblent toujours loin d’avoir abouti à un projet suffisamment solide pour permettre une transmission du club.

Le ton employé par Waldemar Kita aurait d’ailleurs surpris certains interlocuteurs présents. Le discours du président nantais aurait été qualifié d’ « endormissant », notamment en raison de l’absence d’annonce véritablement nouvelle concernant l’avenir du club.

Kita est allé à la rencontre des partenaires

Autre précision importante apportée par Emmanuel Merceron : Waldemar Kita n’aurait pas pris la parole publiquement devant l’ensemble des partenaires pour évoquer ces différents sujets. Le président du FC Nantes aurait plutôt circulé de groupe en groupe, échangeant directement avec les personnes présentes. « Pas de discours en public là-dessus de Waldemar Kita. Il passait de groupe en groupe. Important à préciser », précise l’insider.

Une précision qui donne un éclairage différent aux informations remontées de cette soirée : il ne s’agissait donc pas d’une annonce officielle concernant une vente du FC Nantes, mais plutôt de propos tenus lors d’échanges informels avec différents partenaires. Deux autres dossiers importants ont également été évoqués : le projet de nouveau stade, désormais avorté, et l’arrivée de Grégory Poirier sur le banc nantais.

Si aucune annonce majeure n’a été faite concernant une éventuelle vente du club, les différents échanges confirment néanmoins que l’avenir du FC Nantes reste particulièrement incertain, aussi bien sur le plan institutionnel que sportif. À ce stade, une chose semble donc se dégager : Waldemar Kita ne ferme pas la porte à un départ, mais aucune reprise concrète du FC Nantes n’est encore sur la table. La situation pourrait toutefois évoluer rapidement si un projet suffisamment solide venait à se présenter.