FC Nantes : les Kita ont recalé une offre XXL juste avant la fin du mercato !

Le FC Nantes a refusé une nouvelle proposition de Naples pour Tylel Tati, alors que le jeune défenseur continue d’attirer les convoitises en cette fin de mercato.

Le feuilleton Tylel Tati a agité les dernières heures du mercato au FC Nantes. Alors que plusieurs clubs européens surveillaient de près le jeune défenseur, Naples est revenu à la charge lundi avec une nouvelle proposition pour tenter de s’attacher ses services.

Selon les informations de Onze Mondial, le club italien a proposé un prêt payant d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat de 17 millions d’euros. Une formule qui n’a toutefois pas convaincu la direction nantaise. Malgré des discussions entre les deux clubs, aucun accord n’a finalement été trouvé.

Nantes est resté ferme pour Tylel Tati

À 18 ans, Tylel Tati représente l’un des principaux actifs du FC Nantes. Le défenseur central, formé chez les Canaris après ses débuts à Roissy-en-Brie, s’est rapidement imposé au niveau professionnel.

Cette situation explique la fermeté affichée par le FC Nantes. Naples avait déjà manifesté son intérêt ces dernières semaines, tandis que d’autres formations ont également tenté d’approcher le joueur.

Le City Group a également tenté sa chance

Naples n’était d’ailleurs pas le seul prétendant. Le City Football Group, via Troyes, a également formulé une proposition pour Tylel Tati. Comme déjà relayé sur notre site, une offre de 10 millions d’euros avait aussi été refusée par Nantes.

Le message envoyé par les dirigeants nantais est donc clair : malgré les sollicitations, le club ne souhaite pas céder facilement son jeune défenseur. Tati reste donc un joueur du FC Nantes, alors que le mercato a fermé ses portes mardi soir à 20 heures.