ASSE : la victoire à Dijon a éclipsé un gros règlement de comptes

Lors de Dijon-ASSE, les Magic Fans ont déployé une banderole visant directement Maxime Gaucher, faisant ressurgir une vieille rivalité entre l’ancien supporter stéphanois et le groupe ultra.

« Déshonneur et infidélité : bienvenue chez les Gaucher. » Le message affiché par les Magic Fans lors de Dijon-ASSE (2-3) n’est pas passé inaperçu. Derrière cette formule volontairement provocatrice se trouve une référence à Maxime Gaucher, ancien membre du groupe stéphanois devenu, au fil des années, l’une des figures les plus connues de la rivalité entre certains supporters de l’ASSE et de l’OL.

Maxime Gaucher, « le traître » des Magic Fans

L’histoire remonte au début des années 2010. Maxime Gaucher, alors proche des Magic Fans, quitte le camp stéphanois et rejoint la mouvance ultra lyonnaise, notamment autour de Lyon 1950 et de la Mezza. Cette rupture lui vaut rapidement le surnom de « traître » chez les supporters stéphanois.

La rancœur va encore monter d’un cran après le vol d’une importante bâche appartenant aux Magic Fans. Le groupe stéphanois soupçonne alors Gaucher d’avoir fourni des informations permettant cette opération. L’affaire prendra une tournure spectaculaire en 2015, lorsque des membres des Magic Fans saccagent par erreur le mariage d’un homonyme de Maxime Gaucher, croyant s’en prendre à celui qu’ils considéraient comme le « traître ». Plusieurs participants seront ensuite condamnés par la justice.

« Déshonneur et infidélité » : la référence à l’affaire récente

La seconde partie de la banderole fait, elle, référence à l’actualité récente de Maxime Gaucher. En août 2026, celui-ci a été condamné par le tribunal judiciaire du Mans à 24 mois de prison, dont 15 mois ferme, après l’agression de Tim Bouzon, collaborateur parlementaire de son épouse, la députée RN Tiffany Joncour.

Selon les éléments rapportés par la presse, Gaucher soupçonnait son épouse d’entretenir une liaison avec Tim Bouzon. Il s’est rendu en Sarthe avant de retrouver et frapper ce dernier. La justice l’a reconnu coupable de violences avec préméditation et de vol.

C’est donc cette actualité, ajoutée au lourd passif entre Gaucher et les Magic Fans, que les supporters stéphanois ont choisi de résumer en quelques mots à Dijon. Une banderole qui joue sur l’ironie et sur une histoire vieille de plus de quinze ans : le « traître » des Magic Fans est de nouveau rattrapé par son passé dans les tribunes, cette fois au détour d’une actualité judiciaire et familiale qui a largement dépassé le monde du football.