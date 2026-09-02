À LA UNE DU 2 SEP 2026
[08:00]OL Mercato : Nakamura a avorté l’arrivée d’un attaquant qui affole l’OM et le RC Lens
[07:00]OM : terrible nouvelle pour un Marseillais, sa saison pourrait déjà être terminée
[06:00]ASSE : la victoire à Dijon a éclipsé un gros règlement de comptes
[05:00]Pronostic Toulouse – LOSC : une nouvelle victoire pour les Dogues ?
[23:01]OM Mercato : coup de tonnerre, un cadre marseillais se rapproche d’un départ !
[22:40]PSG Mercato : un flop monumental claque la porte !
[22:20]RC Lens Mercato : Leca a bouclé un nouveau départ en direction de la Ligue 2
[22:00]OM Mercato : Lorenzi a désamorcé un départ surprise en Ligue 1
[21:40]OL Mercato : Lyon passe à côté d’un international français !
[21:20]Stade Rennais Mercato : c’est officiel pour Dia, un milieu très courtisé a dit oui à Rennes !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : la victoire à Dijon a éclipsé un gros règlement de comptes

Par William Tertrin - 2 Sep 2026, 06:00

Lors de Dijon-ASSE, les Magic Fans ont déployé une banderole visant directement Maxime Gaucher, faisant ressurgir une vieille rivalité entre l’ancien supporter stéphanois et le groupe ultra.

« Déshonneur et infidélité : bienvenue chez les Gaucher. » Le message affiché par les Magic Fans lors de Dijon-ASSE (2-3) n’est pas passé inaperçu. Derrière cette formule volontairement provocatrice se trouve une référence à Maxime Gaucher, ancien membre du groupe stéphanois devenu, au fil des années, l’une des figures les plus connues de la rivalité entre certains supporters de l’ASSE et de l’OL.

Maxime Gaucher, « le traître » des Magic Fans

L’histoire remonte au début des années 2010. Maxime Gaucher, alors proche des Magic Fans, quitte le camp stéphanois et rejoint la mouvance ultra lyonnaise, notamment autour de Lyon 1950 et de la Mezza. Cette rupture lui vaut rapidement le surnom de « traître » chez les supporters stéphanois.

La rancœur va encore monter d’un cran après le vol d’une importante bâche appartenant aux Magic Fans. Le groupe stéphanois soupçonne alors Gaucher d’avoir fourni des informations permettant cette opération. L’affaire prendra une tournure spectaculaire en 2015, lorsque des membres des Magic Fans saccagent par erreur le mariage d’un homonyme de Maxime Gaucher, croyant s’en prendre à celui qu’ils considéraient comme le « traître ». Plusieurs participants seront ensuite condamnés par la justice.

« Déshonneur et infidélité » : la référence à l’affaire récente

La seconde partie de la banderole fait, elle, référence à l’actualité récente de Maxime Gaucher. En août 2026, celui-ci a été condamné par le tribunal judiciaire du Mans à 24 mois de prison, dont 15 mois ferme, après l’agression de Tim Bouzon, collaborateur parlementaire de son épouse, la députée RN Tiffany Joncour.

Selon les éléments rapportés par la presse, Gaucher soupçonnait son épouse d’entretenir une liaison avec Tim Bouzon. Il s’est rendu en Sarthe avant de retrouver et frapper ce dernier. La justice l’a reconnu coupable de violences avec préméditation et de vol.

C’est donc cette actualité, ajoutée au lourd passif entre Gaucher et les Magic Fans, que les supporters stéphanois ont choisi de résumer en quelques mots à Dijon. Une banderole qui joue sur l’ironie et sur une histoire vieille de plus de quinze ans : le « traître » des Magic Fans est de nouveau rattrapé par son passé dans les tribunes, cette fois au détour d’une actualité judiciaire et familiale qui a largement dépassé le monde du football.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot