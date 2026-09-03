Pronostic PSG – AS Monaco : enfin une première victoire en Ligue 1 pour les Parisiens ?

Voici l’analyse complète du choc de la troisième journée de Ligue 1 entre le PSG et l’AS Monaco, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est le CHOC de cette troisième journée de Ligue 1 ! Le Paris Saint-Germain reçoit ce vendredi (21h05) l’AS Monaco pour l’une des plus grosses affiches de ce début de saison. Accroché par le Stade Rennais (2-2), puis par le LOSC (2-2), le champion de France en titre tentera de décrocher enfin sa première victoire de la saison en championnat face aux Monégasques, qui restent sur une probante victoire contre l’Olympique de Marseille (2-0).

Ligue 1 – PSG vs AS Monaco

Vendredi 4 septembre 2026 · 21h05 · Parc des Princes

PSG : enfin lancer sa saison en Ligue 1

Difficile d’imaginer le Paris Saint-Germain commencer sa saison de cette manière. Après deux journées, le champion de France en titre n’a toujours pas remporté le moindre match de Ligue 1 et ne compte que deux points.

Pour leur entrée en lice, les Parisiens avaient déjà dû courir après le score sur la pelouse du Stade Rennais. Menés, les hommes de Luis Enrique avaient finalement arraché le match nul en fin de rencontre (2-2). Un premier avertissement qui n’a pas vraiment été suivi d’une réaction à Lille.

Au stade Pierre-Mauroy, le PSG a même longtemps semblé se diriger vers sa première défaite de la saison en championnat. Mené 2-0 à l’entrée du temps additionnel, Paris a finalement réalisé une improbable remontée grâce à Vitinha et Marquinhos pour arracher une nouvelle fois le partage des points (2-2).

Le bilan reste donc très mitigé pour un club habitué à prendre rapidement les commandes du championnat. Toutes compétitions confondues, le PSG n’a d’ailleurs remporté qu’une seule de ses quatre premières rencontres officielles de la saison, lors de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (2-1).

Cette première rencontre de la saison au Parc des Princes arrive donc au bon moment pour les Parisiens. Face au leader du championnat, une victoire permettrait au PSG de véritablement lancer sa saison et de revenir immédiatement au contact des premières places.

Luis Enrique devra toutefois composer sans Nuno Mendes, suspendu pour cette rencontre. João Neves est également annoncé incertain en raison d’une maladie. Des absences qui pourraient obliger l’entraîneur parisien à procéder à quelques ajustements.

AS Monaco : le leader veut poursuivre son sans-faute

Contrairement au PSG, Monaco pouvait difficilement espérer meilleur début de saison. Après deux journées, l’ASM est la seule formation de Ligue 1 à avoir remporté ses deux rencontres et occupe logiquement la tête du championnat avec six points.

Les hommes de Filipe Luís avaient commencé par assurer l’essentiel sur la pelouse du Havre (0-1). Sans forcément briller, les Monégasques avaient fait preuve de sérieux pour lancer leur championnat de la meilleure des manières.

La confirmation est arrivée dimanche dernier face à l’Olympique de Marseille. Opposée à une équipe phocéenne qui venait d’écraser Strasbourg (4-0), l’ASM a livré une prestation particulièrement convaincante pour s’imposer 2-0 au stade Louis-II.

Paris Brunner a été le grand artisan de ce succès. Auteur des deux buts monégasques, l’attaquant allemand a confirmé qu’il pouvait occuper un rôle majeur dans l’attaque de Filipe Luís cette saison. Mais c’est également sur le plan défensif que Monaco impressionne puisque l’ASM n’a toujours pas encaissé le moindre but après deux journées.

La dynamique monégasque ne se limite d’ailleurs pas au championnat. Monaco avait auparavant remporté ses deux rencontres de qualification pour la Ligue Conférence face au Gornik Zabrze (3-2, 4-1). L’ASM reste ainsi sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Le déplacement au Parc des Princes représentera évidemment un test d’une tout autre dimension. Mais au regard de leur début de saison, les Monégasques semblent avoir suffisamment d’arguments pour bousculer un PSG encore loin d’avoir trouvé son rythme de croisière.

Les confrontations entre les deux équipes

Monaco fait partie des équipes qui réussissent régulièrement à poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Depuis 2020, l’ASM affiche notamment un bilan très intéressant au Parc des Princes en Ligue 1 avec trois victoires, deux matchs nuls et seulement deux défaites.

La dernière confrontation entre les deux formations dans la capitale avait d’ailleurs tourné à l’avantage des Monégasques. En début d’année 2026, Monaco était venu réaliser un gros coup en s’imposant 3-1 au Parc.

Le PSG n’a toutefois perdu qu’une seule de ses sept dernières réceptions de Monaco toutes compétitions confondues. Les confrontations entre les deux équipes restent donc difficiles à prévoir, même si l’écart de qualité sur le papier demeure favorable aux Parisiens.

L’ASM arrivera cette fois avec beaucoup de confiance. Leader avec six points, quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues et aucun but encaissé en championnat, Monaco peut légitimement croire en ses chances de refaire un coup au Parc.

Les compos probables

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery – Vitinha, Neves, Ruiz – Doué, Kvaratskhelia, Dembélé.

Absent : Nuno Mendes (suspendu), Barcola, Mbaye (départs).

La compo probable de l’AS Monaco : Hradecky – Vanderson, Sané, Dier, Nazinho – Camara, Zakaria – Coulibaly, Golovin, Idumbo – Brunner.

Absents : Ansu Fati, Minamino, Salisu (blessés), Balogun (départ).

Les joueurs à suivre

Vitinha (PSG) : Dans un début de saison parisien compliqué, le milieu portugais continue d’occuper une place centrale dans le jeu de Luis Enrique. Il l’a encore montré face à Lille en relançant complètement son équipe dans le temps additionnel avec une superbe frappe avant d’être impliqué sur l’égalisation de Marquinhos. Face à une équipe monégasque qui n’a toujours pas encaissé de but en championnat, sa capacité à accélérer le jeu et à trouver des solutions face à un bloc organisé pourrait être déterminante.

Paris Brunner (AS Monaco) : Difficile de choisir un autre Monégasque après sa prestation face à l’OM. Auteur d’un doublé lors de la victoire de l’ASM (2-0), l’attaquant allemand a fait très mal à la défense marseillaise par ses déplacements et son efficacité. Le PSG ayant encaissé deux buts lors de chacune de ses deux premières journées, Brunner pourrait encore disposer de situations intéressantes au Parc des Princes.

Les tendances de cotes : le PSG reste largement favori

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire PSG (1) ≈ 1,40 ≈ 71 % PSG grand favori Match nul (X) ≈ 5,10 ≈ 20 % Possible surprise Victoire Monaco (2) ≈ 6,50 ≈ 9 % Monaco outsider

Malgré les dynamiques radicalement opposées des deux équipes, les bookmakers continuent de faire très largement confiance au Paris Saint-Germain. Le champion de France en titre possède environ 71 % de chances de s’imposer, contre 20 % pour le match nul et seulement 9 % pour une victoire monégasque.

L’écart peut même paraître étonnant au regard des deux premières journées. Paris n’a toujours pas gagné en championnat et a encaissé quatre buts, tandis que Monaco a remporté ses deux matchs sans concéder le moindre but.

La qualité de l’effectif parisien et l’avantage du Parc des Princes expliquent évidemment ce statut de grand favori. Mais la forme actuelle de l’ASM et ses bons résultats récents dans la capitale incitent à la prudence avant de miser uniquement sur une victoire parisienne.

Nos pronostics pour PSG – AS Monaco

Plus de 2,5 buts dans le match : les deux premières journées du PSG ont chacune offert quatre buts avec deux matchs nuls sur le même score (2-2). Paris possède toujours énormément de talent offensif, mais a également affiché plusieurs fragilités défensives. Monaco arrive de son côté en pleine confiance et vient d’inscrire six buts lors de ses deux dernières rencontres toutes compétitions confondues. Dans un choc où le PSG devra aller chercher sa première victoire, le scénario pourrait rapidement devenir ouvert.

: les deux premières journées du PSG ont chacune offert quatre buts avec deux matchs nuls sur le même score (2-2). Paris possède toujours énormément de talent offensif, mais a également affiché plusieurs fragilités défensives. Monaco arrive de son côté en pleine confiance et vient d’inscrire six buts lors de ses deux dernières rencontres toutes compétitions confondues. Dans un choc où le PSG devra aller chercher sa première victoire, le scénario pourrait rapidement devenir ouvert. Monaco marque au moins un but : l’ASM arrive au Parc avec quatre victoires consécutives et une confiance maximale après son succès contre Marseille. À l’inverse, Paris n’a toujours pas réussi à conserver sa cage inviolée en championnat et a encaissé deux buts contre Rennes puis deux autres face à Lille. Monaco avait également inscrit trois buts lors de son dernier déplacement au Parc. Voir les hommes de Filipe Luís trouver au moins une fois le chemin des filets paraît donc crédible.

: l’ASM arrive au Parc avec quatre victoires consécutives et une confiance maximale après son succès contre Marseille. À l’inverse, Paris n’a toujours pas réussi à conserver sa cage inviolée en championnat et a encaissé deux buts contre Rennes puis deux autres face à Lille. Monaco avait également inscrit trois buts lors de son dernier déplacement au Parc. Voir les hommes de Filipe Luís trouver au moins une fois le chemin des filets paraît donc crédible. Paris Brunner buteur : l’attaquant allemand arrive lancé après son doublé face à Marseille. Son profil peut également poser des problèmes à une défense parisienne qui a montré des signes de fébrilité depuis le début du championnat. Avec sa vitesse, ses appels et son efficacité dans la surface, Brunner pourrait profiter des espaces laissés par un PSG qui devrait prendre l’initiative devant son public.

Score possible

PSG 2-2 AS Monaco : les bookmakers font du PSG le grand favori de cette rencontre, mais la dynamique actuelle invite à envisager un match beaucoup plus équilibré. Paris possède suffisamment de qualité pour faire sauter la défense monégasque et voudra absolument décrocher sa première victoire devant son public. Mais les hommes de Luis Enrique ont déjà encaissé quatre buts en deux journées et vont affronter une ASM en pleine confiance. Monaco reste sur quatre victoires consécutives, n’a toujours pas encaissé en Ligue 1 et avait gagné 3-1 lors de son dernier déplacement au Parc. Un troisième match nul consécutif du PSG n’aurait donc rien d’invraisemblable.