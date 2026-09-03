Pronostic Real Betis – Real Madrid : la passe de quatre pour les Merengue ?

Voici l’analyse complète du match de la quatrième journée de Liga entre le Real Betis et le Real Madrid, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le début de saison est parfait pour le moment pour le Real Madrid, avec trois victoires en autant de journées, dont une dernière très large à domicile contre Malaga (4-0). Les Merengue viseront désormais la passe de quatre ce vendredi (21h) sur la pelouse du Real Betis, en match d’ouverture de la quatrième journée de Liga, et tenteront de prendre provisoirement la tête du classement devant le FC Barcelone.

Liga – Real Betis vs Real Madrid

Vendredi 4 septembre 2026 · 21h · Stade Benito-Villamarín

Real Betis : se relever après une première grosse désillusion

Le bilan comptable du Real Betis reste positif après trois journées de championnat. Les Andalous ont remporté deux de leurs trois premières rencontres et comptent six points, ce qui leur permet de rester au contact des premières places.

Les hommes de Manuel Pellegrini avaient même réalisé un début de saison parfait avec deux victoires lors de leurs deux premières sorties. Une dynamique qui s’est toutefois brutalement arrêtée le week-end dernier avec une lourde défaite (5-2).

Une première grosse alerte défensive avant de recevoir l’une des équipes les plus dangereuses du championnat. Après avoir encaissé cinq buts lors de leur dernière sortie, les Sévillans devront impérativement retrouver davantage de solidité pour espérer résister aux nombreux talents offensifs madrilènes.

Le Betis aura néanmoins l’avantage d’évoluer devant son public et possède suffisamment de qualité technique pour poser des problèmes au Real. Antony, Isco, Pablo Fornals ou encore Rodrigo Riquelme offrent plusieurs solutions à Manuel Pellegrini dans les derniers mètres.

Les absences pourraient en revanche peser dans la balance. Giovani Lo Celso et Abde Ezzalzouli sont notamment annoncés indisponibles, tout comme Aitor Ruibal et Diego Conde. Gonzalo Petit devrait également manquer cette affiche.

Après la claque reçue lors de la troisième journée, le Betis aura donc l’occasion de montrer sa capacité de réaction. Mais difficile d’imaginer un adversaire plus compliqué pour tenter de repartir de l’avant.

Real Madrid : le sans-faute en ligne de mire

Trois matchs et trois victoires. Le Real Madrid ne pouvait pas rêver d’un meilleur départ en Liga et se présente en Andalousie avec l’ambition de poursuivre son parcours parfait.

Les Merengue ont surtout confirmé leur montée en puissance lors de la dernière journée. Face au promu Malaga, le Real n’a laissé aucune place au suspense et s’est largement imposé au Santiago-Bernabéu (4-0).

Une nouvelle démonstration qui confirme les ambitions madrilènes cette saison. Avec neuf points pris sur neuf possibles, le Real reste au coude-à-coude avec le FC Barcelone et sait qu’un quatrième succès consécutif lui permettrait de mettre immédiatement la pression sur son grand rival.

Kylian Mbappé sera évidemment encore l’une des principales menaces offensives madrilènes. Le Français est parfaitement accompagné par Vinicius Junior, Jude Bellingham ou encore Arda Güler dans un secteur où le Real dispose de nombreuses possibilités.

La profondeur de l’effectif pourrait d’ailleurs être importante à quelques jours du retour de la Ligue des Champions. Après ce déplacement à Séville, les Madrilènes basculeront rapidement vers leur premier rendez-vous européen de la saison.

Tout n’est toutefois pas parfait du côté de l’effectif. Aurélien Tchouaméni et Endrick sont notamment annoncés forfaits, tandis qu’Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio et Rodrygo figurent également parmi les joueurs actuellement indisponibles.

Malgré ces absences, la dynamique du Real et sa supériorité sur le papier en font logiquement le grand favori de cette affiche.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Real Madrid possède historiquement un net avantage dans ses confrontations avec le Betis. Mais les déplacements en Andalousie n’ont pas toujours été une formalité pour les Merengue ces dernières saisons.

Les Sévillans ont régulièrement réussi à ralentir les Madrilènes en leur opposant un bloc difficile à contourner. La qualité technique du Betis lui permet également de ne pas uniquement subir lorsqu’il affronte le Real.

La tâche s’annonce néanmoins particulièrement compliquée cette fois. Les Madrilènes arrivent avec trois victoires en trois journées et une attaque en pleine confiance, alors que le Betis vient justement de concéder cinq buts.

Le duel entre l’attaque madrilène et une arrière-garde andalouse qui doit immédiatement retrouver ses repères constituera donc l’une des principales clés de cette rencontre.

Les compos probables

La compo probable du Real Betis : Valles – Bellerin, Bartra, Natan, Garcia – Bernal, Roca – Antony, Fornals, Riquelme – Hernandez.

Absents : Conde, Lo Celso, Ruibal, Petit, Morante (blessés).

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella – Valverde, Silva – Diomandé, Bellingham, Vinicius – Mbappé.

Absents : Asencio, Mendy (blessés), Militao, Rodrygo (reprise).

Incertains : Tchouaméni, Pitarch (reprise), Endrick (surcharge musculaire).

Les joueurs à suivre

Antony (Real Betis) : L’ancien joueur de Manchester United reste l’une des principales armes offensives du Betis. Sa capacité à provoquer sur son côté, à rentrer sur son pied gauche et à créer des différences individuelles pourrait être particulièrement précieuse face à un Real qui devrait monopoliser le ballon. Les Andalous auront besoin de joueurs capables d’exploiter rapidement les espaces laissés par les Madrilènes et Antony possède le profil idéal pour remplir cette mission.

Kylian Mbappé (Real Madrid) : Difficile de ne pas surveiller l’attaquant français dans une rencontre où le Real devrait se créer de nombreuses situations. Entouré de Vinicius Junior, Jude Bellingham et Arda Güler, Mbappé bénéficie d’un environnement offensif capable de lui fournir beaucoup de ballons dans les derniers mètres. Face à un Betis qui vient d’encaisser cinq buts, sa vitesse et son efficacité pourraient faire très mal à la défense andalouse.

Les tendances de cotes : le Real Madrid immense favori

Issue Cote indicative Tendance Victoire Real Betis (1) ≈ 7,50 Grosse surprise Match nul (X) ≈ 5,40 Peu attendu Victoire Real Madrid (2) ≈ 1,37 Real grand favori

Les bookmakers ne laissent que très peu de place au doute. Avec une cote qui tourne autour de 1,37, le Real Madrid est l’immense favori de ce déplacement. À l’inverse, une victoire du Betis dépasse les 7,00, tandis que le match nul se situe autour de 5,40.

Les dynamiques récentes expliquent évidemment cet écart. Les Madrilènes ont remporté leurs trois premières rencontres de Liga et viennent de surclasser Malaga (4-0). Le Betis possède certes six points après trois journées, mais sa lourde défaite lors de sa dernière sortie a mis en évidence plusieurs fragilités.

Le contexte du déplacement incite malgré tout à une certaine prudence. Le Betis possède plusieurs joueurs capables de faire la différence et voudra immédiatement réagir devant son public. Le Real semble néanmoins disposer d’une marge suffisamment importante pour poursuivre son sans-faute.

Nos pronostics pour Real Betis – Real Madrid

Victoire du Real Madrid : difficile d’aller contre la dynamique des Merengue. Avec trois victoires en trois journées, le Real a parfaitement lancé sa saison et vient surtout de frapper fort en dominant Malaga 4-0. Le Betis reste capable de poser des problèmes devant son public, mais sa défense vient d’encaisser cinq buts. La supériorité individuelle madrilène et la forme actuelle des hommes de José Mourinho font logiquement pencher la balance du côté du Real.

: difficile d’aller contre la dynamique des Merengue. Avec trois victoires en trois journées, le Real a parfaitement lancé sa saison et vient surtout de frapper fort en dominant Malaga 4-0. Le Betis reste capable de poser des problèmes devant son public, mais sa défense vient d’encaisser cinq buts. La supériorité individuelle madrilène et la forme actuelle des hommes de José Mourinho font logiquement pencher la balance du côté du Real. Real Madrid marque plus de 1,5 but : la récente prestation défensive du Betis n’incite pas vraiment à l’optimisme avant d’affronter Mbappé, Vinicius et leurs partenaires. Les Andalous viennent de concéder cinq buts et vont désormais devoir contenir une attaque madrilène en pleine confiance. Avec autant de solutions dans les derniers mètres, voir le Real inscrire au moins deux buts paraît être un scénario crédible.

: la récente prestation défensive du Betis n’incite pas vraiment à l’optimisme avant d’affronter Mbappé, Vinicius et leurs partenaires. Les Andalous viennent de concéder cinq buts et vont désormais devoir contenir une attaque madrilène en pleine confiance. Avec autant de solutions dans les derniers mètres, voir le Real inscrire au moins deux buts paraît être un scénario crédible. Kylian Mbappé buteur : l’international français devrait une nouvelle fois occuper la pointe de l’attaque madrilène. Dans une rencontre où son équipe est largement favorite et devrait obtenir plusieurs situations, Mbappé aura l’occasion de faire parler son efficacité. Les espaces potentiellement laissés par le Betis peuvent également parfaitement correspondre aux qualités de vitesse de l’ancien Parisien.

Score possible

Real Betis 1-3 Real Madrid : le Betis devrait montrer un tout autre visage après sa lourde défaite lors de la dernière journée et possède suffisamment de talent offensif pour inquiéter la défense madrilène. Mais contenir le Real pendant 90 minutes semble beaucoup plus compliqué. Les Merengue restent sur trois succès consécutifs en Liga et disposent d’une puissance offensive considérable. Face à une défense andalouse qui vient de prendre cinq buts, les Madrilènes devraient avoir les occasions nécessaires pour faire la différence et signer la passe de quatre.