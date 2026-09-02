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OM Mercato : 4,5 M€ arrivent encore dans les caisses !

Par Fabien Chorlet - 2 Sep 2026, 20:55
Azzedine Ounahi sous le maillot de Gérone

L’OM devrait profiter du transfert définitif d’Azzedine Ounahi au Panathinaïkos pour récupérer une nouvelle rentrée d’argent.

En cure d’austérité cet été, l’Olympique de Marseille n’a fait que dégraisser son effectif durant le mercato estival. Avec les départs de Mason Greenwood, Hamed Junior Traorè, Pierre-Emerick Aubameyang, Facundo Medina, Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Quinten Timber, le club phocéen a récupéré environ 75 millions d’euros. L’OM a également profité des transferts de plusieurs de ses anciens joueurs pour renflouer ses caisses grâce aux pourcentages à la revente négociés lors de leur départ. Cela a notamment été le cas avec Iliman Ndiaye et Jonathan Rowe, et devrait désormais l’être avec Azzedine Ounahi.

L’OM va récupérer 4,5 M€ grâce à Ounahi

Mais alors que le départ d’Azzedine Ounahi au Panathinaïkos était annoncé sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 25 millions d’euros, le milieu de terrain devrait finalement rejoindre le club grec dans le cadre d’un transfert définitif dès cet été. En effet, selon Foot Mercato, le Panathinaïkos et Gérone auraient trouvé un accord pour l’ancien Marseillais sur les bases d’un transfert estimé à 15 millions d’euros, assorti d’un pourcentage à la revente.

L’OM ayant conservé 30 % sur la revente d’Azzedine Ounahi lors de son départ à Gérone, le club olympien devrait récupérer environ 4,5 millions d’euros grâce à cette opération. Une nouvelle rentrée d’argent bienvenue pour les finances marseillaises après un été principalement consacré à réduire la voilure.

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