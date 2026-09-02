OM : Crystal Palace offre un énorme bénéfice financier à Marseille !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille a conclu son mercato par une nouvelle vente. Recruté seulement 4,5 millions d’euros au Feyenoord l’hiver dernier, Quinten Timber rejoint Crystal Palace pour environ 18 millions. Une excellente opération financière pour les dirigeants phocéens, même si son départ affaiblit encore un effectif qui n’a enregistré aucune recrue cet été.

Quinten Timber vendu 18 M€ à Crystal Palace

L’OM aura été particulièrement actif sur le marché des départs jusqu’aux dernières heures du mercato. Après Mason Greenwood, Facundo Medina, Geronimo Rulli, Hamed Junior Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi et Bilal Nadir, c’est Quinten Timber qui quitte à son tour la cité phocéenne.

Le milieu de terrain néerlandais s’est officiellement engagé avec Crystal Palace. Séduit par ses premières prestations en Ligue 1, le club londonien a déboursé près de 18 millions d’euros pour convaincre Marseille de laisser partir son joueur de 25 ans.

« L’Olympique de Marseille annonce le transfert de Quinten Timber à Crystal Palace. Le club remercie le milieu de terrain néerlandais et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a annoncé l’OM dans son communiqué.

Une plus-value express de 13,5 M€

Sur le plan financier, l’opération ressemble à un véritable coup de maître. Arrivé du Feyenoord pour seulement 4,5 millions d’euros quelques mois plus tôt, Quinten Timber est revendu quatre fois plus cher.

L’OM réalise ainsi une plus-value brute estimée à 13,5 millions d’euros, hors bonus, commissions et éventuelles clauses contractuelles. En très peu de temps, le club phocéen est donc parvenu à considérablement augmenter la valeur du milieu néerlandais.

Dans un contexte économique délicat, cette vente représente une excellente nouvelle pour Franck McCourt et la direction marseillaise. Marseille avait besoin de réduire sa masse salariale et de générer des liquidités afin de respecter le plan financier présenté à la DNCG. La vente de Timber s’inscrit parfaitement dans cette nouvelle politique.

Grâce à ce dernier transfert, les recettes enregistrées sur les départs estivaux approchent désormais les 88 millions d’euros.

Crystal Palace mise sur son potentiel

Recruter Quinten Timber pour 18 millions d’euros représente également un pari intéressant pour Crystal Palace. International néerlandais, le milieu possède encore une marge de progression importante et dispose d’un profil capable de s’adapter au rythme intense de la Premier League.

Son passage à Marseille aura été bref, mais suffisamment convaincant pour attirer les Eagles. Sa puissance, sa capacité à se projeter et son activité dans l’entrejeu ont rapidement tapé dans l’œil des recruteurs anglais.

L’OM aurait probablement pu espérer conserver Timber plus longtemps et faire encore grimper sa valeur. Mais face à une offre quatre fois supérieure au montant déboursé quelques mois auparavant, la direction marseillaise a privilégié la sécurité financière.

Une bonne affaire qui coûte cher sportivement

Si l’opération est difficilement contestable sur le plan comptable, elle soulève davantage de questions concernant le projet sportif. Timber s’était rapidement installé comme une solution crédible dans le milieu de terrain marseillais, un secteur qui manquait déjà de profondeur et de vivacité.

Son départ intervient surtout après un mercato sans la moindre arrivée. Marseille a rendu Ethan Nwaneri, Arthur Vermeeren et Benjamin Pavard à leurs clubs respectifs après leurs prêts, avant de vendre plusieurs joueurs importants de son effectif.

Bruno Genesio se retrouve donc avec un groupe considérablement réduit. Le technicien marseillais perd une nouvelle option précieuse dans l’entrejeu sans bénéficier d’un remplaçant immédiat.

C’est tout le paradoxe de cette opération : l’OM réalise une excellente vente, mais affaiblit encore son équipe.

L’OM a-t-il sacrifié le sportif pour ses finances ?

Avec Quinten Timber, Marseille prouve qu’il est encore capable de recruter à bas prix puis de revendre avec une très forte plus-value. Ce type d’opération devra être répété pour améliorer durablement la situation économique du club.

Mais les supporters risquent surtout de retenir l’impressionnant nombre de départs et l’absence totale de renforts. Après avoir vendu pour près de 88 millions d’euros, l’OM apparaît financièrement plus solide, mais sportivement beaucoup plus fragile.

La vente de Timber constitue donc une très bonne affaire pour les comptes marseillais. Reste maintenant à savoir si elle n’en deviendra pas une mauvaise pour Bruno Genesio au moment d’affronter les échéances décisives de la saison.