RC Lens : pluie de bonnes nouvelles pour Toppmöller avant Lorient

À quelques jours de la réception de Lorient, Dino Toppmöller voit son groupe se renforcer avec plusieurs retours importants.

Le RC Lens a connu une deuxième journée de Ligue 1 frustrante à Strasbourg, avec une défaite 2-1, mais la semaine démarre sous de bien meilleurs auspices pour Dino Toppmöller. À l’approche de la réception de Lorient, plusieurs joueurs viennent en effet apporter de bonnes nouvelles au staff lensois.

Antonio va retrouver le groupe

Suspendu lors des deux premières journées, Kyllian Antonio arrive au bout de sa suspension et pourra donc faire son retour face à Lorient. Une bonne nouvelle pour Toppmöller, qui récupère un élément défensif supplémentaire alors que le secteur avait été particulièrement diminué ces dernières semaines.

Gradit a enfin rejoué

Autre motif de satisfaction : Jonathan Gradit a retrouvé la compétition. Le défenseur central a participé ce week-end à la rencontre du groupe Élite face à Reims, remportée 4-2 par les Sang et Or. Il a disputé 55 minutes pour son retour sur les terrains, 294 jours après sa dernière apparition en match.

Une étape importante pour le joueur de 33 ans, victime d’une fracture du tibia-péroné en novembre dernier. Toppmöller avait déjà souligné récemment les progrès de son défenseur à l’entraînement. Son retour à la compétition permet désormais d’envisager plus concrètement son retour avec les professionnels, même s’il faudra évidemment encore patienter avant de le revoir à 100 %.

Édouard de retour à l’entraînement

Odsonne Édouard est également bien présent à l’entraînement. L’attaquant avait manqué le déplacement à Strasbourg pour des raisons familiales. Sa présence est donc une nouvelle rassurante pour Toppmöller avant la prochaine rencontre.

Kadile déjà au travail

Enfin, Junior Kadile a participé à l’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. La nouvelle recrue lensoise arrive du Servette, où il s’était distingué avec 6 buts et 10 passes décisives en seulement 13 matches la saison dernière. Surtout, le nouvel ailier avait été freiné cet été par une blessure aux ischio-jambiers, qui l’avait privé du début de saison avec le club suisse.

Sa présence à l’entraînement à Lens constitue donc une première bonne étape. Il faudra désormais voir à quelle vitesse Kadile pourra retrouver toutes ses sensations et prétendre à une première apparition sous le maillot sang et or.

En revanche, pas de Abdulhamid ou encore de Nawrocki sur les photos postées par le club ce mardi. Le premier souffre d’une béquille, tandis que le second a été remplacé sur blessure à la 62e minute contre Strasbourg. Il faudra sans doute attendre la conférence de presse du coach, prévue ce jeudi, pour en savoir plus.