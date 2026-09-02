Ligue 1 : le PSG roi des ventes, Lille et Lens frappent fort… l’OM ridiculisé par le dossier Greenwood !

Le classement des dix plus grosses ventes réalisées cet été par les clubs de Ligue 1 est sans appel. Avec plus de 315 millions d’euros générés grâce à quatre joueurs, le PSG écrase la concurrence. Lille confirme son incroyable savoir-faire, Lens décroche un énorme jackpot… tandis que l’OM reste à quai avec la vente très controversée de Mason Greenwood.

Le PSG empoche plus de 315 millions d’euros !

Sportivement comme financièrement, le Paris Saint-Germain évolue décidément dans une autre dimension. Le club de la capitale place quatre joueurs parmi les dix ventes les plus importantes du mercato, dont Bradley Barcola, transféré à Liverpool pour la somme record de 145 millions d’euros.

Gonçalo Ramos a rejoint l’AC Milan contre 74 millions d’euros, Ibrahim Mbaye s’est envolé vers Aston Villa pour 55 millions et Randal Kolo Muani a signé à la Juventus pour 41,2 millions. Au total, ces quatre opérations ont rapporté 315,2 millions d’euros au PSG.

Une démonstration de puissance d’autant plus impressionnante que Paris n’a pas vendu sous la contrainte. Le champion de France a pu céder certains éléments à des tarifs considérables tout en se renforçant avec Maghnes Akliouche, Ferran Torres ou encore Mika Godts. Le PSG vend cher, recrute fort et conserve une marge de manœuvre inaccessible à ses concurrents français.

Le LOSC confirme son statut de machine à plus-values

Derrière l’ogre parisien, Lille réalise également un mercato spectaculaire. Le LOSC a vendu Ayyoub Bouaddi à Manchester City pour 95 millions d’euros, soit la deuxième plus grosse opération de l’été en Ligue 1.

Les Dogues ont aussi récupéré 60 millions grâce au départ de Matias Fernandez-Pardo à Newcastle. Avec 155 millions d’euros générés sur seulement deux joueurs, le club nordiste confirme sa capacité exceptionnelle à détecter, développer puis valoriser ses jeunes talents.

Le RC Lens n’est pas en reste. Le transfert de Mamadou Sangaré à Brentford pour 48 millions d’euros constitue l’une des plus belles ventes de l’histoire du club artésien. Une somme impressionnante qui récompense le travail de valorisation réalisé par les Sang et Or.

Les dix ventes les plus chères du mercato en Ligue 1

Selon le classement publié par Sportune, ces dix opérations représentent un total de 681,8 millions d’euros.

Rang Joueur Transfert Montant 1 Bradley Barcola PSG → Liverpool 145 M€ 2 Ayyoub Bouaddi LOSC → Manchester City 95 M€ 3 Gonçalo Ramos PSG → AC Milan 74 M€ 4 Jérémy Jacquet Rennes → Liverpool 63,6 M€ 5 Matias Fernandez-Pardo LOSC → Newcastle 60 M€ 6 Ibrahim Mbaye PSG → Aston Villa 55 M€ 7 Maghnes Akliouche Monaco → PSG 50 M€ 8 Diego Moreira Strasbourg → AC Milan 50 M€ 9 Mamadou Sangaré RC Lens → Brentford 48 M€ 10 Randal Kolo Muani PSG → Juventus 41,2 M€

Un classement marqué par la puissance financière de la Premier League, destination de six joueurs sur dix. Les formations anglaises continuent de puiser massivement dans le vivier français, quitte à faire exploser les prix.

Greenwood hors du top 10 pour seulement 2,2 millions

Et l’Olympique de Marseille dans tout cela ? Le club phocéen est tout simplement absent du classement.

Mason Greenwood a pourtant quitté l’OM pour Fenerbahçe contre 39 millions d’euros, payables en trois échéances. Auteur de 37 buts en 66 matchs de Ligue 1 sous le maillot marseillais, l’attaquant représentait l’un des actifs les plus précieux du club. Son montant de vente a été officiellement confirmé par le club turc et rapporté par Reuters.

Mais avec cette indemnité, l’Anglais échoue à seulement 2,2 millions d’euros de Randal Kolo Muani, dixième du classement. Un constat difficile à accepter pour certains supporters, alors que Greenwood était valorisé autour de 55 millions d’euros par plusieurs estimations de marché.

Lorsqu’un Bouaddi part pour 95 millions, qu’un Fernandez-Pardo rapporte 60 millions à Lille et qu’un Sangaré permet à Lens d’encaisser 48 millions, la vente du meilleur actif offensif marseillais pour 39 millions laisse forcément un goût amer.

Une opération encore moins rentable à cause de Manchester United

Le problème ne se limite pas au montant affiché. Lors de l’arrivée de Greenwood à Marseille en 2024, Manchester United avait négocié une importante clause à la revente, alors annoncée entre 40 et 50 % par The Guardian.

Si le taux de 40 % rapporté autour de la vente à Fenerbahçe est retenu, Manchester United doit percevoir 15,6 millions d’euros sur l’opération. L’OM ne conserverait alors qu’environ 23,4 millions d’euros bruts, avant d’éventuels frais complémentaires.

Précision importante : la part revenant à Getafe serait prélevée sur les revenus de Manchester United, et non sous la forme d’une nouvelle retenue directe de 10 % imposée à Marseille. Cela ne change cependant pas le sentiment général : l’OM abandonne un joueur majeur sans récupérer la totalité de sa valeur sportive et marchande.

Paris vend, Lille valorise… Marseille subit

Le contraste est brutal. Paris transforme ses stars en records européens. Lille réalise des plus-values considérables sur ses jeunes joueurs. Lens parvient à arracher 48 millions d’euros pour Mamadou Sangaré. Marseille, de son côté, voit Mason Greenwood partir sans même intégrer le top 10 national et doit reverser une partie conséquente de l’indemnité à son ancien club.

La direction olympienne pourra toujours mettre en avant une vente supérieure au prix d’achat initial du joueur. Comptablement, l’opération n’est pas catastrophique. Sportivement et symboliquement, elle est beaucoup plus difficile à défendre.

Pour les supporters marseillais, la conclusion est cruelle : l’OM possédait un joueur valorisé comme une star, mais ne l’a pas vendu au prix d’une star. Dans un mercato où ses principaux concurrents ont parfaitement su faire monter les enchères, Marseille donne une nouvelle fois l’impression d’avoir vendu dans l’urgence plutôt que d’avoir véritablement dicté ses conditions.