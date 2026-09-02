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Discipline : une bonne nouvelle est tombée pour l’ASSE !

Par Fabien Chorlet - 2 Sep 2026, 20:01
La détresse de Maxence Prévot après son expulsion lors de Nancy - Dunkerque

On connaît les décisions prises ce mercredi par la commission de discipline de la LFP.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) s’est réunie ce mercredi pour examiner les événements survenus le week-end dernier sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2.

Prévot suspendu pour Dunkerque – ASSE !

Expulsé lors de la défaite du Mans face au Stade Rennais (3-2), Djibril Sidibé a écopé d’un match de suspension. Exclu, de son côté, lors du revers de Dunkerque à Nancy (2-0), Maxence Prévot a été suspendu pour deux matchs. Le gardien dunkerquois manquera donc la réception de Clermont ce vendredi (20h), puis celle de l’AS Saint-Étienne, le 12 septembre prochain.

L’ensemble des décisions de la commission de discipline de la LFP

LIGUE 1 MCDONALD’S :

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Djibril SIDIBÉ (Le Mans FC).

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles : Luis GARCÍA TEVENET, entraîneur adjoint du LOSC.

LIGUE 2 BKT :

Deux matchs de suspension ferme : Maxence PREVOT (USL Dunkerque).

Un match de suspension ferme : Théo BRUSCO (US Boulogne CO).

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