ASSE : l’équipe type de Cathro après le mercato estival

Après la clôture du mercato estival, le onze type de l’ASSE pour cette saison semble désormais se dessiner clairement.

Le mercato estival a fermé ses portes en France ce mardi soir. Si l’AS Saint-Étienne n’a enregistré aucune nouvelle arrivée lors de cette dernière journée du mercato, le club forézien a fini par laisser partir Lucas Stassin, prêté avec option d’achat au FC Séville.

Le onze type de l’ASSE se dessine enfin

Alors qu’un onze type commençait à se dessiner depuis le début de la saison, il semble désormais bien établi. Il s’agit de l’équipe alignée par Ian Cathro lors du dernier match à domicile contre Grenoble (4-0), avec Maxime Bernauer au poste de latéral gauche, puisqu’aucun renfort n’a finalement débarqué à Saint-Étienne à ce poste cet été. Dans l’entrejeu, les deux recrues estivales, Áron Csongvai et Tamar Svetlin, semblent parties pour former le double pivot, et une attaque composée d’Augustine Boakye, Jakob Breum, Irvin Cardona et Thierno Ballo. Resté chez les Verts contrairement à Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili pourrait toutefois avoir son mot à dire dans ce onze type et menacer la place de titulaire de Thierno Ballo sur la gauche de l’attaque stéphanoise.

L’équipe type de l’ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Bernauer – Csongvai, Svetlin – Boakye, Breum – Cardona, Ballo.