PSG : premier accord trouvé pour un gros coup à 70 M€ !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG avance concrètement pour Maghnes Akliouche. Selon Fabrice Hawkins, le club de la capitale aurait trouvé un premier accord avec le joueur de l’AS Monaco autour d’un contrat de cinq ans.

Une étape importante pour Paris, qui doit désormais convaincre Monaco de lâcher l’un de ses plus gros actifs. Le club de la Principauté réclamerait près de 70 millions d’euros pour ouvrir la porte à un transfert.

Akliouche ciblé pour succéder à Kang-In Lee

Cette accélération du PSG est directement liée au départ attendu de Kang-In Lee. Le Sud-Coréen se rapprocherait de l’Atlético de Madrid, où il doit poursuivre sa carrière.

Paris cherche donc à anticiper son remplacement et a identifié Maghnes Akliouche comme l’un des profils idéaux. Créatif, capable d’évoluer entre les lignes, d’apporter dans les petits espaces et de jouer à plusieurs postes offensifs, le Monégasque correspond au style recherché par les dirigeants parisiens.

L’accord trouvé avec le joueur constitue forcément un signal fort. Akliouche semble séduit par le projet parisien et prêt à franchir un nouveau cap.

Monaco fixe un prix XXL

Le plus compliqué reste à faire. Monaco ne compte pas brader son international français et réclamerait une somme autour de 70 M€.

Un montant très élevé, mais qui s’explique par l’importance du joueur dans le projet monégasque. Le club du Rocher est en position de force et sait que le PSG dispose de moyens importants, surtout avec le départ imminent de Kang-In Lee.

Les négociations entre les deux clubs sont désormais lancées. Paris devra trouver la formule capable de convaincre Monaco, entre indemnité fixe, bonus et éventuels pourcentages à la revente.

🚨🚨 PREMIER ACCORD ENTRE LE PSG ET MAGHNES AKLIOUCHE 🇫🇷 ! 🤝❤️💙



Les deux parties se sont entendues sur un contrat de 5 ans.



Les négociations avec Monaco sont désormais lancées.



(@FabriceHawkins) pic.twitter.com/11AxuPgqI7 — BeFootball (@_BeFootball) July 6, 2026

Le PSG veut boucler son remplacement rapidement

Avec le départ de Kang-In Lee vers l’Atlético de Madrid, le PSG ne veut pas perdre de temps. Maghnes Akliouche apparaît aujourd’hui comme une cible prioritaire pour renforcer le secteur offensif et préparer la suite du mercato.

Le joueur a donné son accord. Monaco attend 70 M€. Le PSG connaît désormais les conditions pour boucler l’un des gros dossiers de son été.