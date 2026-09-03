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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Costil vient de ramener une recrue estampillée OM à Rennes

Par Bastien Aubert - 3 Sep 2026, 13:40
Boulaye Dia
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Nouvel attaquant du Stade Rennais, Boulaye Dia (29 ans) s’est confié dans un entretien en avouant que Benoît Costil avait oeuvré pour son arrivée cet été.

Longtemps sur Martin Terrier, le Stade Rennais tient l’un de ses nouveaux renforts offensifs. Après son passage en Italie, Boulaye Dia (29 ans) a choisi de poursuivre sa carrière en Bretagne. Un choix qui n’était pourtant pas écrit d’avance.

Costil a vendu le Stade Rennais à Dia

L’ancien attaquant du Stade de Reims figurait notamment dans les radars de l’OM durant le mercato. Mais au moment de faire son choix, Dia a pu compter sur un ambassadeur de poids : Benoît Costil, ancien gardien et figure du Stade Rennais.

Interrogé sur les coulisses de son arrivée, Boulaye Dia a expliqué que Costil avait pris le temps de lui parler du club et de la ville. Et visiblement, l’ancien portier rennais n’a pas fait les choses à moitié.  « Il m’a fortement conseillé de venir ici, on a échangé pas plus tard que ce mardi. Il m’a dit que j’allais me plaire avec la ville, tout le monde est amoureux du club, tu vas ressentir la ferveur dans la rue, etc », glisse Dia sur YouTube.  

Une discussion qui aurait même largement dépassé le simple coup de téléphone de quelques minutes. Les deux hommes ont échangé pendant plus d’une heure, Costil prenant visiblement plaisir à raconter son expérience rennaise : « On a parlé plus d’une heure mais si je ne l’arrêtais pas, on aurait passé toute la soirée à parler du Stade Rennais. »

Un joli coup pour le Stade Rennais ? 

Ce témoignage montre surtout l’importance des réseaux et des relations dans un mercato. Alors que Boulaye Dia était notamment associé à l’OM, Rennes a finalement réussi à convaincre l’international sénégalais de rejoindre le Roazhon Park.

Et dans cette opération séduction, Benoît Costil aura donc joué les recruteurs de luxe. L’ancien Rennais a manifestement suffisamment bien vendu le club pour conforter Dia dans son choix.

Reste désormais au nouvel attaquant du Stade Rennais à transformer cette confiance en buts. Car après avoir été convaincu par le discours de Costil, c’est désormais sur le terrain que Boulaye Dia (29 ans) devra faire parler de lui.

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