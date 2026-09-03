Présent en conférence de presse à la veille de recevoir l’AS Monaco, Luis Enrique a donné des nouvelles des joueurs du PSG.

Avant d’évoquer le match face à l’AS Monaco, Luis Enrique a tenu à saluer les joueurs qui ont quitté le PSG cet été. Parmi eux, Bradley Barcola, dont le départ pour Liverpool marque la fin d’une aventure parisienne qui aura vu l’ailier français considérablement progresser.

Un geste classe pour les partants

Le technicien espagnol a eu des mots particulièrement élogieux à l’égard de son ancien joueur : « Barcola a énormément grandi et a fait grandir l’équipe. Il voulait plus de temps de jeu et je ne pouvais pas lui garantir. À la fin, tout le monde gagne dans cette situation. Je lui souhaite le meilleur. » Un départ que Luis Enrique semble donc accepter avec philosophie. Le coach parisien reconnaît ne pas avoir été en mesure de garantir à Barcola le temps de jeu qu’il souhaitait, tout en estimant que son transfert peut finalement satisfaire toutes les parties.

L’entraîneur du PSG s’est également montré particulièrement enthousiaste au moment de dresser le bilan du mercato parisien. « Cela a été un mercato exceptionnel », a-t-il ainsi lancé. Mais Luis Enrique refuse pour autant de tirer des conclusions trop rapides sur le niveau de son équipe. Pour lui, la qualité d’un recrutement ne se mesure pas uniquement sur le papier : il faudra désormais observer la capacité des nouveaux joueurs à s’intégrer au collectif parisien.

Luis Enrique satisfait du mercato du PSG mais prudent…

« On ne peut pas encore dire si le PSG de cette saison sera meilleur que l’année dernière. Il faut voir comment les nouveaux vont s’adapter au club et à l’environnement. Mais je suis très satisfait du mercato », a-t-il souligné. Un discours à la fois ambitieux et prudent. Luis Enrique apprécie les renforts obtenus par le club, mais sait que les performances sur le terrain seront le seul véritable juge de paix.

Le coach espagnol a enfin affiché son plaisir de retrouver le Parc des Princes et son environnement après cette période estivale : « C’est aussi un plaisir de retrouver notre maison, nos supporters. » Après un mercato qu’il qualifie lui-même d’« exceptionnel », Luis Enrique va désormais pouvoir passer aux choses sérieuses. Face à Monaco, le PSG aura une première occasion de mesurer concrètement les effets de son nouveau visage.