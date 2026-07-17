OM : le verdict est tombé pour Pablo Pagis

Le Paris FC tient sa quatrième recrue du mercato avec l’arrivée de Pablo Pagis en provenance du FC Lorient. Courtisé ces dernières semaines, l’attaquant français s’inscrit dans la durée avec le club de la capitale.

Pagis s’engage jusqu’en 2031

Le Paris FC a officialisé ce vendredi l’arrivée de Pablo Pagis. L’attaquant de 23 ans quitte le FC Lorient, où il était encore sous contrat jusqu’en 2027, pour rejoindre le club francilien avec un bail longue durée, jusqu’en 2031.

Dans son communiqué, le Paris FC explique que le joueur a été « convaincu par l’ambition du projet parisien et les perspectives qui s’offrent à lui ». Le club de la capitale estime tenir un élément capable de franchir un nouveau cap dans un cadre plus exposé.

Une opération à plus de 15 millions d’euros

Selon les informations de Foot Mercato, l’opération devrait rapporter 15 millions d’euros au FC Lorient. Un montant auquel pourraient s’ajouter 1,5 million d’euros de bonus en cas de qualification européenne du Paris FC.

Ce transfert confirme la forte progression de la cote de Pagis, dont la valeur marchande a grimpé jusqu’à 15 millions d’euros au 1er juin 2026, selon les données disponibles. Formé au FC Lorient B, l’ancien joueur de Nîmes et Laval retrouve donc un nouveau projet ambitieux.

Une saison qui a changé son statut

Pagis restait sur un exercice solide en Ligue 1 avec les Merlus. L’attaquant français avait terminé la saison passée avec 10 buts et 5 passes décisives en 28 apparitions, des chiffres qui avaient logiquement attiré plusieurs écuries sur ce mercato.

Ces dernières semaines, son nom avait notamment circulé dans plusieurs dossiers, alors que son avenir animait le marché. Le Paris FC a finalement pris les devants pour boucler un renfort offensif attendu.

Le Paris FC poursuit son marché

Avec cette quatrième recrue, le club francilien confirme sa volonté de densifier son effectif avec des profils déjà rompus au haut niveau français. Pagis arrive avec des références récentes et une marge de progression encore importante.

Le Paris FC mise désormais sur lui pour donner plus de poids à son secteur offensif. Pour Lorient, ce départ représente aussi une vente importante, conclue autour d’un joueur dont la trajectoire s’est nettement accélérée ces derniers mois.