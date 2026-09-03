RC Lens : Toppmöller pointe le chantier qui menace encore les Sang et Or

À deux jours de la réception du FC Lorient, Dino Toppmöller a détaillé les axes de travail du RC Lens. L’entraîneur allemand réclame davantage de maîtrise et de puissance dans le pressing, tout en assumant le manque de régularité de sa défense.

Une préparation axée sur le pressing

On vous en parlait mercredi : plusieurs bonnes nouvelles avaient accompagné la préparation lensoise avant Lorient. Le nouveau point presse de Dino Toppmöller apporte désormais un éclairage plus tactique sur les réglages effectués à la Gaillette.

Après deux premières journées consacrées à l’intensité et aux principes de jeu, les Sang et Or ont travaillé leur organisation défensive jeudi. L’objectif est clair : mieux conserver le ballon pour garder suffisamment d’énergie au moment de presser et de le récupérer.

Une défense toujours en chantier

Dans un entretien accordé à Lensois.com, Toppmöller rappelle que Lens a changé de défense lors de chacun de ses cinq matches. Avec la longue absence de Maik Nawrocki et plusieurs jeunes éléments, le technicien juge logique que son arrière-garde manque encore de régularité.

Le retour de suspension de Kyllian Antonio offre une solution supplémentaire, tandis que Jean-Clair Todibo et Samson Baidoo doivent apporter leur expérience. Toppmöller compte aussi sur Ismaëlo Ganiou pour guider les plus jeunes.

« C’est un bon signe quand un joueur baisse son salaire pour venir à Lens. Ça nous montre qu’il a vraiment envie d’être ici, de jouer avec nous et d’aider le groupe », a confié Dino Toppmöller au sujet de Jean-Clair Todibo. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2095519731037929826

Lorient avant Prague

Malgré l’approche de la Ligue des Champions, l’entraîneur lensois refuse de regarder au-delà de samedi. Il attend une « top intensité » face à une équipe lorientaise compacte, bien organisée et capable de construire au milieu.

Après la défaite à Strasbourg, Lens veut immédiatement repartir de l’avant. La priorité reste la Ligue 1, avant de basculer pleinement sur la préparation du rendez-vous européen contre Prague.