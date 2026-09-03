À LA UNE DU 3 SEP 2026
[18:05]OL : La 8e recrue freinée juste avant ses débuts !
[18:00]ASSE : Svetlin annonce la couleur avant Montpellier, il a une revanche à prendre !
[17:45]PSG : La signature de Luis Enrique jusqu’en 2030 se fait attendre
[17:24]ASSE : Un départ acté dans la cellule de recrutement après le Mercato
[17:03]OM : après 12 départs, le mercato laisse Genesio sous tension
[16:41]RC Lens : Toppmöller pointe le chantier qui menace encore les Sang et Or
[16:30]ASSE Mercato : Cathro explique pourquoi les Verts n’ont pas recruté de latéral gauche cet été
[16:22]ASSE : le dossier Liverpool bascule avec un dénouement inattendu
[16:01]OM : Une nouvelle porte de sortie s’ouvre après l’échec espagnol
[16:00]PSG : Neves a fait une arrivée sensationnelle à l’entraînement, les supporters médusés ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Toppmöller pointe le chantier qui menace encore les Sang et Or

Par Wladimir DELCROS - 3 Sep 2026, 16:41
RC Lens : Toppmöller pointe le chantier qui menace encore les Sang et Or

À deux jours de la réception du FC Lorient, Dino Toppmöller a détaillé les axes de travail du RC Lens. L’entraîneur allemand réclame davantage de maîtrise et de puissance dans le pressing, tout en assumant le manque de régularité de sa défense.

Une préparation axée sur le pressing

On vous en parlait mercredi : plusieurs bonnes nouvelles avaient accompagné la préparation lensoise avant Lorient. Le nouveau point presse de Dino Toppmöller apporte désormais un éclairage plus tactique sur les réglages effectués à la Gaillette.

Après deux premières journées consacrées à l’intensité et aux principes de jeu, les Sang et Or ont travaillé leur organisation défensive jeudi. L’objectif est clair : mieux conserver le ballon pour garder suffisamment d’énergie au moment de presser et de le récupérer.

Une défense toujours en chantier

Dans un entretien accordé à Lensois.com, Toppmöller rappelle que Lens a changé de défense lors de chacun de ses cinq matches. Avec la longue absence de Maik Nawrocki et plusieurs jeunes éléments, le technicien juge logique que son arrière-garde manque encore de régularité.

Le retour de suspension de Kyllian Antonio offre une solution supplémentaire, tandis que Jean-Clair Todibo et Samson Baidoo doivent apporter leur expérience. Toppmöller compte aussi sur Ismaëlo Ganiou pour guider les plus jeunes.

Lorient avant Prague

Malgré l’approche de la Ligue des Champions, l’entraîneur lensois refuse de regarder au-delà de samedi. Il attend une « top intensité » face à une équipe lorientaise compacte, bien organisée et capable de construire au milieu.

Après la défaite à Strasbourg, Lens veut immédiatement repartir de l’avant. La priorité reste la Ligue 1, avant de basculer pleinement sur la préparation du rendez-vous européen contre Prague.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot