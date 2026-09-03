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FRANCE

OM : l’équipe type de Genesio après le mercato estival

Par Fabien Chorlet - 3 Sep 2026, 15:00
Bruno Genesio lors d'AS Monaco - OM

Après un mercato estival marqué par de nombreux départs et aucune recrue, voici à quoi pourrait ressembler le onze type de Bruno Genesio à l’OM cette saison.

Ce mardi soir, le mercato estival a officiellement fermé ses portes. En cure d’austérité, l’Olympique de Marseille a vendu de nombreux joueurs, dont Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood, Hamed Junior Traoré, Facundo Medina, Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Quinten Timber, et n’a pas enregistré la moindre recrue. Mais grâce aux retours de prêt de neuf joueurs (Angel Gomes, Neal Maupay, Faris Moumbagna, Bamo Meïté, Alexi Koum, Derek Cornelius, Keyliane Abdallah, Ulisses Garcia et Amine Harit), ces départs ont pu être numériquement compensés.

Quel onze type pour Genesio ?

L’équipe type de l’OM s’est toutefois considérablement affaibli, mais il se dessine désormais assez clairement. Dans les cages, Jeffrey De Lange a récupéré le poste de gardien numéro 1 après le départ de Geronimo Rulli. En défense, seul CJ Egan-Riley intègre le onze aux côtés de Timothy Weah, Nayef Aguerd et Emerson. Au milieu de terrain, Himad Abdelli et Pierre-Emile Hojbjerg devraient former le double pivot, tandis qu’Angel Gomes, de retour de prêt, part pour être titulaire au poste de numéro 10. Amine Harit, lui aussi de retour de prêt, pourrait retrouver une place importante et occuper le couloir droit, alors qu’Igor Paixao devrait conserver son statut de titulaire sur l’aile gauche. Enfin, Amine Gouiri reste le premier choix à la pointe de l’attaque marseillaise

L’équipe type de l’OM : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Abdelli, Hojbjerg – Harit, Gomes, Paixao – Gouiri.

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