ASSE : Cardona marche sur l’eau… mais une révélation de Ligue 2 fait encore plus fort que lui !

Auteur d’un excellent début de saison avec l’ASSE, Irvin Cardona ne séduit pas seulement les supporters stéphanois. L’attaquant des Verts impressionne également les entraîneurs adverses. Mais dans ce petit jeu, un joueur de Nancy fait encore plus fort que lui : Ilyes Housni.

Irvin Cardona confirme son retour au premier plan. Déjà très en vue depuis le début de la saison, l’attaquant de l’ASSE est devenu l’un des hommes forts du dispositif de Ian Cathro. Repositionné dans l’axe, l’ancien Brestois enchaîne les prestations convaincantes et son activité ne passe manifestement pas inaperçue chez les adversaires des Verts.

Après chaque journée de Ligue 2, Foot National demande en effet aux entraîneurs du championnat de désigner le joueur adverse qui leur a fait la meilleure impression lors de leur confrontation. Et à ce petit jeu, Cardona accumule les suffrages.

Cardona impressionne les adversaires de l’ASSE

Après le déplacement de l’ASSE à Dijon, remporté dans la douleur par les Verts, Ian Cathro a logiquement voté pour Samy Chouchane. Le milieu dijonnais avait fait très mal aux Stéphanois en inscrivant un doublé face à Gautier Larsonneur.

Dans le camp bourguignon, Baptiste Ridira a lui choisi Irvin Cardona. Une nouvelle marque de reconnaissance pour le numéro 7 stéphanois puisque deux autres techniciens avaient déjà porté leur choix sur lui lors des journées précédentes : David Guion après ASSE-Clermont (3-1) et Olivier Frapolli après la démonstration des Verts contre Grenoble (4-0).

Sur les quatre premières journées, Cardona a donc été désigné à trois reprises comme le meilleur joueur stéphanois par le coach adverse. Seul Vincent Hognon avait fait un autre choix lors de Sochaux-ASSE (0-3), préférant mettre en avant Maxime Bernauer.

Ces votes confirment l’impact de Cardona dans l’excellent début de saison des Verts. Très actif, disponible et précieux par ses déplacements, l’attaquant semble parfaitement s’épanouir dans le football prôné par Cathro. Une résurrection qui tranche avec les interrogations qui entouraient encore son avenir dans le Forez au début de l’été.

Housni réalise le carton plein !

Avec trois votes en quatre rencontres, Cardona possède un bilan assez remarquable. Il est même le seul joueur de Ligue 2 à avoir été choisi trois fois par un entraîneur adverse. Mais un autre joueur réalise encore mieux puisque son bilan est tout simplement parfait.

Il s’agit d’Ilyes Housni. L’attaquant de l’AS Nancy-Lorraine a été désigné par chacun des quatre entraîneurs qu’il a affrontés depuis le début du championnat ! Quatre matches et quatre votes : difficile de faire plus convaincant.

Le joueur formé au PSG s’impose ainsi comme l’une des grandes révélations de ce début de saison en Ligue 2 et devance Cardona dans ce classement officieux particulièrement révélateur. Car les votes des entraîneurs adverses récompensent moins les statistiques brutes que l’impression laissée sur le terrain.

Pour Cardona, être cité à trois reprises constitue donc déjà un sacré compliment. Et surtout une nouvelle confirmation : à 29 ans, l’attaquant stéphanois a retrouvé une influence majeure. Pour le plus grand bonheur d’une ASSE qui, elle aussi, semble avoir retrouvé des couleurs.