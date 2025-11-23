ASSE – Nancy : Horneland justifie ses choix et félicite deux joueurs

L’ASSE est 2e de Ligue 2 après son succès contre Nancy (2-1). Eirik Horneland, qui n’a pas apprécié la prestation de son équipe, a mis en avant la prestation de deux de ses joueurs…

L’ASSE s’est emparée de la 2e place de la Ligue 2 samedi soir en battant Nancy (2-1) grâce à un éclair de Cardona, hors jeu sur son but, et à un penalty de Tardieu, mais le promu lorrain aurait pu espérer mieux et il s’en est fallu de peu que les Verts ne se fassent rejoindre sur la fin, dans un Chaudron transformé en glaçon. A l’issue du match, Eirik Horneland n’a pas caché son mécontentement en salle de presse. « Collectivement et individuellement, on n’a pas été bons après notre 2e but, a-t-il commenté. On doit faire beaucoup mieux. On n’a pas encore cette culture pour faire mieux, pour être plus réguliers. On manque de discipline, de sérieux. Du coup, on s’est exposés. Il faut être plus concentrés, plus organisés, il faut mettre plus d’intensité dans ce que l’on fait. Je n’ai pas aimé la façon dont on a perdu le contrôle du match. »

N’Guessan et Miladinovic ont plu à Horneland

Et au Norvégien d’ajouter… « J’ai mis du temps à faire des changements et c’est justement parce qu’on avait perdu le contrôle et que je savais que ce ne serait pas simple pour les entrants. Mais Djylian N’Guessan et Igor Miladinovic ont fait du bon boulot. Ce n’était pas simple pour eux mais j’ai apprécié leurs entrées.