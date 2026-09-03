ASSE Mercato : Cathro explique pourquoi les Verts n’ont pas recruté de latéral gauche cet été

Présent en conférence de presse à deux jours de la réception de Montpellier à Geoffroy-Guichard (samedi, 20h), Ian Cathro a fait le point sur son effectif. Mais l’entraîneur de l’ASSE est également revenu sur le Mercato estival et sur l’absence de renfort au poste de latéral gauche, un choix pleinement assumé.

Le Mercato est terminé et l’ASSE n’aura finalement pas recruté de latéral gauche. Le poste avait pourtant été identifié comme l’un de ceux susceptibles d’être renforcés durant l’été. Mais Kilmer Sports et Ian Cathro ont préféré ne pas recruter plutôt que de faire venir un joueur ne correspondant pas totalement à leurs attentes.

Interrogé ce jeudi en conférence de presse, le technicien écossais a expliqué cette décision. « Si aucun latéral gauche n’est arrivé, c’est parce qu’on n’a pas trouvé le joueur idéal. Mais je suis très content du groupe et de notre Mercato », a-t-il indiqué.

Cathro ne voulait pas recruter pour recruter

Le message est clair : l’ASSE était ouverte à une arrivée dans le couloir gauche, mais seulement si une véritable plus-value se présentait. Pas question pour Cathro d’empiler les joueurs ou de recruter par défaut. Une ligne directrice qui a guidé la fin du marché stéphanois.

D’autant que le début de saison a rassuré le staff sur les solutions déjà présentes dans l’effectif. « À gauche, nous avons des solutions avec Bernauer, Ben Old notamment », a rappelé Cathro. Maxime Bernauer possède la polyvalence nécessaire pour évoluer dans le couloir, alors que Ben Old peut lui aussi offrir une alternative selon le système et les besoins du match.

L’entraîneur des Verts ne cache d’ailleurs pas sa satisfaction concernant le groupe mis à sa disposition après un été particulièrement animé. « Ma volonté, c’est de recruter des joueurs qui vont apporter un vrai plus. Et j’espère qu’il sera de plus en plus difficile pour nous de recruter de nouveaux joueurs, cela voudra dire que ceux que j’ai à disposition travaillent bien et donnent satisfaction. Ce qui est le cas en ce moment. »

Une déclaration qui traduit aussi la confiance de Cathro envers son effectif. Avec quatre victoires lors des quatre premières journées de Ligue 2, difficile en effet de contester pour l’instant les choix opérés par le club.

L’infirmerie se vide avant Montpellier

Autre bonne nouvelle pour Cathro : son groupe s’étoffe avant la réception de Montpellier. Lundi à Dijon, l’ASSE avait dû composer avec plusieurs absences, notamment celles de Mahmoud Jaber, Chico Lamba, Joao Ferreira et Jakob Breum. La situation s’est nettement améliorée depuis.

« Chico Lamba s’est entraîné normalement, il postule à une place dans le groupe », a confirmé Cathro. Joao Ferreira a lui aussi reçu le feu vert après avoir suivi le protocole commotion. « Joao Ferreira et Mahmoud Jaber sont prêts. Joao, ça va, il a le feu vert médical, il est apte à jouer. »

La seule véritable incertitude concerne donc Jakob Breum, forfait à Dijon en raison d’un pépin musculaire. « Jakob Breum, c’est une situation au jour le jour, je ne sais pas s’il sera prêt. On prendra la décision demain », a précisé Cathro.

Face à Montpellier, l’Écossais devrait ainsi disposer d’un groupe beaucoup plus fourni. Et les retours de plusieurs joueurs donnent encore davantage de poids à son discours sur le Mercato : plutôt que de recruter coûte que coûte, l’ASSE a choisi de miser sur un effectif jugé suffisamment complet et polyvalent. Quitte à conserver une petite faiblesse théorique au poste de latéral gauche. Pour l’instant, les résultats donnent raison à Cathro et à Kilmer Sports.