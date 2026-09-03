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FRANCE

FC Nantes : un ancien de l’OM menace un départ à 2 M€ !

Par Louis Chrestian - 3 Sep 2026, 20:09
FC Nantes : un ancien de l’OM menace un départ à 2 M€ !

Le départ de Bahmed Deuff vers le Royal Antwerp tarde toujours à être officialisé. L’arrivée imminente d’Arthur Vermeeren au sein du club belge pourrait rebattre les cartes dans les dernières heures du mercato.

Le dossier Deuff toujours en attente

On vous en parlait dès mercredi : le FC Nantes attend encore de boucler deux départs, dont celui de Bahmed Deuff. Le jeune milieu doit rejoindre le Royal Antwerp sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à 2 millions d’euros.

Annoncée depuis lundi, l’opération n’a cependant toujours pas été officialisée. Dimanche, David Phelippeau indiquait pourtant que la pépite de la maison Jaune et Verte allait quitter les Canaris.

Antwerp boucle le retour de Vermeeren

Depuis, un nouvel élément est venu fragiliser le dossier. Selon Fabrizio Romano, relayé par la Tribune Nantaise, Antwerp a trouvé un accord avec le RB Leipzig pour récupérer Arthur Vermeeren en prêt sec, sans option d’achat.

Le milieu belge connaît parfaitement la maison puisqu’il y a été formé avant de rejoindre l’Atlético de Madrid. Passé ensuite par Leipzig puis par l’OM, Vermeeren revient donc dans son club formateur pour retrouver du temps de jeu.

Une concurrence directe pour le Nantais

Ce renfort pose forcément la question de l’avenir de Deuff. Les deux joueurs évoluent au même poste et Antwerp, neuvième de Jupiler Pro League, vient de renforcer son entrejeu avec un élément immédiatement opérationnel.

Le retour de Vermeeren ne signifie pas encore que l’opération est abandonnée, mais le temps presse. Le mercato estival belge ferme ses portes ce jeudi à 23h59. Le FC Nantes et son élément prometteur seront donc rapidement fixés sur les intentions définitives d’Antwerp.

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