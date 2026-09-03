PSG : la nouvelle pelouse du Parc passe déjà un test décisif

Après un premier match délocalisé en raison de l’état du terrain, le PSG va retrouver le Parc des Princes vendredi contre Monaco. Une nouvelle pelouse a été installée en urgence, mais Luis Enrique attend de voir si elle résistera aux exigences du jeu parisien.

Le PSG enfin de retour au Parc

La saison avait commencé par un couac pour le PSG. Initialement prévue au Parc des Princes, la réception du Stade Rennais avait été délocalisée en Bretagne, la pelouse de l’enceinte parisienne étant trop dégradée après les fortes chaleurs estivales.

Contraint d’enchaîner deux déplacements, Paris retrouvera finalement son stade vendredi à l’occasion de la venue de l’AS Monaco. Le terrain a été entièrement remplacé avant cette première affiche à domicile.

700 rouleaux posés en trois jours

Selon les informations relayées par le compte ActuL1, 700 rouleaux de pelouse ont été importés d’Irlande. La nouvelle surface aurait été posée en seulement trois jours, sans que le coût de cette opération menée dans l’urgence ne soit communiqué.

700 rouleaux de pelouse importés d’Irlande ont été posés en trois jours au Parc des Princes avant PSG-Monaco. Le coût de l’opération n’a pas été communiqué. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2095257155066802357

Luis Enrique attend de juger sur la durée

Présent en conférence de presse, Luis Enrique a confirmé la bonne nouvelle concernant le terrain du Parc. L’entraîneur espagnol conserve néanmoins une petite réserve sur son état pendant l’intégralité de la rencontre.

« On avait hâte de jouer au Parc comme d’habitude. Ça n’a pas été possible. C’était dommage et demain j’espère que la pelouse sera top. L’information qu’on m’a donnée, c’est qu’elle est en condition, mais il faut voir si pendant tout le match elle le sera pour notre football », a-t-il expliqué.

Une surface essentielle au jeu parisien

Pour Luis Enrique, la qualité du terrain dépasse la simple question esthétique. Le technicien réclame une surface permettant à ses joueurs de faire circuler rapidement le ballon et d’imposer leur football. « Si une équipe a besoin que la pelouse soit en bon état pour jouer son football, c’est bien nous », a-t-il conclu. Monaco offrira donc un premier test grandeur nature à la nouvelle pelouse parisienne.