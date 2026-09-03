PSG : La signature de Luis Enrique jusqu’en 2030 se fait attendre

Actée dans son principe en fin de saison dernière, la prolongation de Luis Enrique n’a toujours pas été signée. Le PSG assure cependant que les discussions avec son entraîneur n’ont pas ralenti.

Un accord encore à finaliser

Le dossier semblait pourtant bien engagé. Selon les informations de L’Équipe, le PSG et Luis Enrique avaient pratiquement acté un nouveau contrat jusqu’en 2030 en fin de saison dernière. Mais le technicien espagnol de 56 ans n’a pas encore paraphé ce bail.

En interne, la direction parisienne écarte l’idée d’un ralentissement dans les négociations. « On vous tiendra au courant quand tout sera OK », explique toutefois le club, reconnaissant ainsi que certains détails restent à régler.

Le PSG temporise sur Luis Enrique

Quasi actée jusqu’en 2030 en fin de saison dernière, la prolongation de Luis Enrique n’est toujours pas signée. En interne, la direction temporise : « On vous tiendra au courant quand tout sera OK. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2095478631967429062

Cette attente ne traduit donc pas, à ce stade, une rupture entre les deux parties. Luis Enrique demeure au cœur du projet du PSG, qui souhaite inscrire son travail dans la durée. L’absence de signature maintient néanmoins le dossier ouvert.

Dembélé et Kvaratskhelia également concernés

Le club de la capitale consacre actuellement une partie de son temps aux prolongations de plusieurs piliers. Celle d’Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025, doit notamment être signée dans les prochaines semaines.

La direction souhaite ensuite avancer rapidement avec Khvicha Kvaratskhelia, actuellement lié au PSG jusqu’en 2029. Le nouveau contrat de Luis Enrique s’inscrit dans cette même volonté de sécuriser les hommes forts du projet parisien, même si tout n’est pas encore définitivement bouclé.