ASSE : Svetlin annonce la couleur avant Montpellier, il a une revanche à prendre !

En dedans lors de la victoire de l’ASSE à Dijon (3-2), Tamar Svetlin n’a pas cherché d’excuses. Présent ce jeudi en conférence de presse à L’Etrat, le milieu slovène a reconnu être passé à côté de son match en Bourgogne. Une prestation qu’il compte bien effacer dès samedi contre Montpellier.

Arrivé cet été dans le Forez, Tamar Svetlin n’a pas tardé à trouver sa place dans le onze de Ian Cathro. Le Slovène s’est rapidement installé au milieu de terrain, où son association avec Aron Csongvai commence à prendre forme. Mais lundi soir à Dijon, lors du quatrième succès consécutif des Verts, l’ancien joueur de Korona Kielce a connu un sérieux coup de moins bien.

Lucide sur sa prestation, Svetlin n’a d’ailleurs pas tenté de la minimiser ce jeudi devant les médias. « Contre Clermont, j’ai joué quelques jours après mon arrivée mais ça s’est bien passé. Contre Grenoble, je pense avoir fait un match solide même si j’ai eu un peu de déchet technique. Mais à Dijon, ce n’était pas un bon match de ma part. J’ai été en dessous de mon niveau. Cela peut arriver. Je dois faire beaucoup mieux. Ce n’était pas un bon moment pour moi mais je vais me relever. »

Svetlin ne se cherche aucune excuse

Un mea culpa qui en dit long sur les exigences du milieu de 25 ans. Car si l’ASSE a su ramener les trois points de Bourgogne au terme d’un scénario renversant, tout n’a pas fonctionné dans l’entrejeu stéphanois. Menés 2-1 à l’heure de jeu, les Verts ont dû puiser dans leurs ressources pour inverser la tendance grâce notamment au doublé de Thierno Ballo et au but victorieux d’Augustine Boakye.

Svetlin, lui, sait qu’il peut et doit apporter davantage. Sa prestation dijonnaise contraste notamment avec celle livrée contre Grenoble, où son activité et sa disponibilité avaient contribué à la nette domination stéphanoise (4-0). Une contre-performance qu’il considère donc comme un simple accident de parcours.

Le Slovène peut en tout cas compter sur une intégration particulièrement réussie. Et notamment sur Csongvai, son partenaire au milieu. « C’est toujours plus facile quand on joue avec de bons joueurs et Aron est un super joueur. Cela rend la tâche plus facile. En plus, on commence à bien se connaître. C’est le premier joueur avec qui j’ai parlé à mon arrivée au club. Et il y a une très bonne ambiance dans le groupe, ce qui facilite le travail de chacun d’entre nous. »

« Ramener le club là où il doit être »

Svetlin assure d’ailleurs ne pas avoir hésité longtemps lorsque l’ASSE s’est manifestée cet été. « Dès que j’ai su l’intérêt de l’ASSE, mon envie était claire : rejoindre le club. Ma première impression ici, sur place, au centre, au stade, dans la ville, est excellente. C’est un grand club et je suis ici avec l’ambition de le ramener là où il doit être. »

Le message colle parfaitement aux ambitions stéphanoises. Après quatre journées, les Verts ont remporté leurs quatre rencontres et occupent la tête de la Ligue 2. Un début de saison idéal qui n’empêche visiblement pas Svetlin de se montrer exigeant envers lui-même.

À lui désormais de joindre les actes aux paroles. La réception de Montpellier, samedi soir dans le Chaudron, pourrait lui offrir l’occasion de faire oublier son passage à vide dijonnais. Et de confirmer que ce premier accroc n’était qu’une parenthèse dans des débuts jusque-là encourageants sous le maillot vert.