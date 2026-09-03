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FRANCE

OL : La 8e recrue freinée juste avant ses débuts !

Par Louis Chrestian - 3 Sep 2026, 18:05
OL : La 8e recrue freinée juste avant ses débuts !

Présent pour la première fois à l’entraînement de l’OL ce jeudi, Keito Nakamura va devoir patienter avant de porter le maillot lyonnais en compétition. Une contrariété administrative qui ne remet toutefois pas en cause sa participation à la Ligue Europa.

Nakamura découvre le groupe lyonnais

On vous en parlait mercredi : l’OL avait officialisé sa huitième recrue estivale avec la signature de Keito Nakamura en qualité de joker. Dès le lendemain, l’ailier japonais a pris part à son premier entraînement sous les ordres de Paulo Fonseca.

L’ancien Rémois, qui portera le numéro 11, a ainsi pu faire connaissance avec ses nouveaux partenaires. Il était la seule nouveauté au sein du groupe lyonnais par rapport aux séances organisées en début de semaine.

Pas de qualification contre Auxerre

Keito Nakamura ne disputera toutefois pas la rencontre face à Auxerre, programmée vendredi à 19 heures. Paulo Fonseca a confirmé en conférence de presse que sa recrue n’était « pas qualifiée » pour cette affiche.

Selon Olympique-et-Lyonnais, ce contretemps s’explique par l’allongement du délai d’enregistrement, lié à l’encadrement de la masse salariale du club rhodanien par la DNCG. Le Portugais devra donc encore patienter avant de lancer son nouvel élément offensif.

Bien inscrit pour la Ligue Europa

La bonne nouvelle vient de la scène européenne. L’OL a bien intégré Nakamura à sa liste A, transmise avant la date butoir fixée mercredi à 23h59. Le Japonais pourra donc participer à la phase de ligue de la Ligue Europa.

Ses débuts pourraient intervenir contre le Paris FC le 12 septembre. Dans le cas contraire, Nakamura sera disponible pour le déplacement à Anderlecht, le 16 septembre, à l’occasion de l’entrée en lice européenne des Gones.

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