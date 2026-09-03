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FRANCE

OL : Fonseca fixe le retour du dernier blessé avant Auxerre

Par Louis Chrestian - 3 Sep 2026, 21:27
OL : Fonseca fixe le retour du dernier blessé avant Auxerre

Paulo Fonseca a confirmé que Julien Duranville serait le seul joueur lyonnais indisponible physiquement face à l’AJ Auxerre. Le technicien portugais espère désormais récupérer son ailier belge dès la semaine prochaine.

Duranville encore trop juste

On vous en parlait mercredi, l’infirmerie de l’OL s’est largement vidée avant la troisième journée de Ligue 1. Paulo Fonseca a apporté une précision supplémentaire ce jeudi : Julien Duranville reste le seul absent pour un problème physique.

Présent sur les pelouses du centre d’entraînement, le Belge poursuit son travail après sa fatigue musculaire. Il manquera néanmoins un troisième match consécutif. « Julien est le seul absent pour cette rencontre. Il travaille pour revenir de sa blessure mais c’est encore juste », a expliqué l’entraîneur lyonnais.

Un retour collectif espéré la semaine prochaine

La bonne nouvelle concerne désormais la date de son retour. « Je pense qu’il reprendra avec le groupe la semaine prochaine », a avancé Fonseca. Sauf contretemps, Duranville pourrait donc rapidement redevenir une option dans un secteur offensif remodelé par le départ de Malick Fofana lors des dernières heures du mercato.

Nakamura également absent, mais pas blessé

Face à Auxerre, Duranville prendra place en tribunes aux côtés de Keito Nakamura. La situation du Japonais est toutefois différente : selon les informations de Foot Mercato, la recrue offensive n’est pas qualifiée pour cette rencontre.

Nakamura devra patienter jusqu’à la semaine prochaine pour effectuer ses débuts avec l’OL. En attendant ces deux renforts offensifs, Fonseca dispose d’un groupe presque au complet pour tenter d’effacer la défaite contre Fenerbahçe (1-2) et le nul concédé face au Havre (1-1).

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