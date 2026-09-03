OM : la valeur de l’effectif plonge de 53,2 % !

L’OM a profondément réduit la voilure au cours du Mercato estival. La valeur marchande de son effectif affiche désormais la plus forte baisse de toute la Ligue 1, dans un contexte économique particulièrement contraignant.

Marseille loin devant Troyes et Brest

Le chiffre est spectaculaire. Selon l’analyse publiée par Morning Foot, la valeur de l’effectif marseillais a chuté de 53,2 % durant l’été. Aucun autre club de Ligue 1 ne s’approche d’un tel recul.

Troyes, fraîchement promu, pointe à -31,9 %, devant Brest (-29,6 %). Strasbourg (-17,6 %), Monaco (-16,8 %) et l’OL (-11,6 %) apparaissent également dans le rouge. Au total, treize des dix-huit formations du championnat ont vu la valeur de leur groupe diminuer.

Une masse salariale réduite de plus de 30 %

Cette dégringolade accompagne une cure d’austérité beaucoup plus large à Marseille. Stéphane Richard a ainsi assuré dans l’émission Rothen s’enflamme que la masse salariale de l’OM avait reculé de 30 à 35 %, une baisse qualifiée de « gigantesque » et de « jamais vue dans l’histoire du club ».

La masse salariale de l’OM a baissé de 30 à 35 %. Stéphane Richard assure que c’est « gigantesque, du jamais vu dans l’histoire du club ». — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2095186988320035000

Le frein imposé par la DNCG aurait contraint le club phocéen à vendre massivement avant de pouvoir recruter. Une situation qui éclaire également les efforts financiers réclamés à l’OM.

Une Ligue 1 à deux vitesses

Marseille reste le cas le plus marquant, mais la tendance dépasse largement le cadre du Vélodrome. La crise des droits TV pousse de nombreux clubs français à vendre leurs actifs afin d’équilibrer leurs comptes, au détriment de la stabilité sportive.

Quelques formations avancent pourtant à contre-courant. Le Mans (+47,6 %), le Paris FC (+28,9 %), Auxerre (+22,7 %), le PSG (+11,9 %) et le RC Lens (+5 %) ont augmenté la valeur de leur effectif. L’écart avec l’actualité de l’OM illustre une Ligue 1 plus contrastée que jamais sur le plan économique.