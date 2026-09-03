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FRANCE

FC Nantes : la nouvelle banderole assassine de la Brigade Loire aux Kita 

Par Bastien Aubert - 3 Sep 2026, 10:40
Waldemar Kita, le propriétaire du FC Nantes

La Brigade Loire a profité de la soirée des partenaires du FC Nantes pour envoyer un nouveau message cinglant à la famille Kita.

La tension ne retombe pas autour du FC Nantes. Alors que le club a organisé mercredi soir sa traditionnelle soirée de rentrée des partenaires au château de Maubreuil, la Brigade Loire a profité de l’événement pour adresser un nouveau message frontal à la famille Kita.

« Partenaires muets… Cautionnez-vous la gestion Kita ? »

À l’entrée de la soirée, les partenaires nantais ont été accueillis par une banderole sans ambiguïté : « Partenaires muets… Cautionnez-vous la gestion Kita ? » Une nouvelle offensive du principal groupe de supporters nantais, qui entend mettre les partenaires du club face à leurs responsabilités alors que le FC Nantes traverse une période particulièrement compliquée.

Le contexte rend le message encore plus cinglant. Après la relégation en Ligue 2, le FC Nantes connaît un début de saison catastrophique et se retrouve dernier du championnat, alimentant encore davantage la colère des supporters contre la direction du club. 

Plus que jamais, KITA OUT !

Pour la Brigade Loire, le constat semble désormais sans appel : les partenaires ne peuvent plus rester spectateurs de la situation. En les interpellant directement lors de cette soirée organisée par le club, le groupe ultra cherche à briser le silence autour de la gestion de la famille Kita

Une nouvelle banderole qui vient donc s’ajouter à une longue série de messages hostiles adressés à Waldemar Kita et à sa famille. Et la conclusion de la Brigade Loire reste inchangée : « Plus que jamais, KITA OUT ! »

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