Unanimement reconnu au sein de l’OM depuis le début de saison, Pierre-Emile Höjbjerg (31 ans) aurait des chances de retrouver le brassard de capitaine !

L’histoire entre Pierre-Emile Højbjerg et le brassard de capitaine de l’OM pourrait connaître un nouveau rebondissement. Alors que le milieu danois de 31 ans avait été dépossédé de son statut au début du mois d’août, son comportement depuis le début de la saison pourrait lui permettre de récupérer le précieux brassard. Une perspective qui semblait pourtant très improbable il y a encore quelques semaines.

Højbjerg avait refusé Newcastle

Début août, l’OM était disposé à transférer Pierre-Emile Højbjerg à Newcastle. Une offre aurait été portée par Unique Sports Group, une agence qui s’est notamment retrouvée impliquée dans plusieurs dossiers marseillais à l’initiative de Frank McCourt. Le transfert semblait alors particulièrement avancé mais Højbjerg aurait finalement refusé de rejoindre le club anglais. Une décision qui aurait fortement déplu au propriétaire américain, alors que les conditions du départ semblaient réunies. Conséquence : le milieu danois aurait perdu le brassard de capitaine.

Bruno Genesio n’aurait toutefois pas apprécié la manière dont le dossier a été géré. L’entraîneur de l’OM n’a pas hésité à faire comprendre qu’il ne partageait pas la décision prise au sommet du club. Cet épisode aurait même renforcé les liens entre Genesio et son milieu de terrain. Car depuis le début de la saison, Højbjerg est unanimement apprécié pour son état d’esprit. Son implication et son comportement auraient notamment marqué le staff marseillais. Une attitude qui pourrait aujourd’hui lui permettre de reprendre le brassard.

L’effort financier a bien plu à l’OM

Le choix de Højbjerg de rester à Marseille n’était pas forcément surprenant. Le Danois dispose d’une clause particulièrement avantageuse dans son contrat de quatre ans signé en 2024. Il pourrait ainsi quitter l’OM pour seulement 2 millions d’euros à l’issue de sa troisième saison, soit à l’été 2027. Dans ces conditions, le joueur n’avait pas nécessairement intérêt à forcer son départ dès cet été. Il peut désormais continuer son aventure marseillaise tout en conservant une importante marge de manœuvre pour la suite de sa carrière. Son attitude ne s’arrêterait d’ailleurs pas à son choix de rester : Pierre-Emile Højbjerg serait également le seul joueur de l’OM à avoir accepté de faire un effort financier afin de réduire son salaire. Un geste particulièrement important dans le contexte actuel.

Le club marseillais cherche en effet à alléger sa masse salariale et à trouver des solutions avec plusieurs joueurs. Les discussions n’auraient toutefois pas abouti avec tout le monde. Højbjerg, lui, aurait donc accepté de faire un pas vers sa direction. Depuis la mise en retrait de Højbjerg, le brassard est porté par Timothy Weah mais cette situation pourrait ne pas durer. D’après L’Équipe, l’état d’esprit affiché par Højbjerg pourrait lui permettre de retrouver prochainement le statut de capitaine. Une véritable volte-face après un épisode qui avait pourtant profondément tendu les relations entre le joueur et la direction. Genesio pourrait donc bientôt retrouver son capitaine de départ.