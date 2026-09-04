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FRANCE

OM : bonne nouvelle pour Paixão avant le Paris FC

Par Bastien Aubert - 4 Sep 2026, 11:36
Igor Paixao (OM)

Igor Paixão est bien présent à l’entraînement de l’OM ce matin à la Commanderie. Une présence rassurante pour le Brésilien, alors que Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia manquaient à l’appel.

L’Olympique de Marseille a retrouvé les terrains ce matin à la Commanderie avec une bonne nouvelle. Igor Paixão était bien présent lors de la séance collective et n’a affiché aucun problème apparent. Une présence particulièrement rassurante pour Bruno Genesio, qui pourra donc compter sur son ailier alors que plusieurs interrogations entourent encore l’effectif marseillais.

Paixão bien présent à l’entraînement

Après les dernières informations autour de son état physique, la présence d’Igor Paixão à l’entraînement constitue forcément un signal positif. Le Brésilien a participé à la séance du matin normalement, sans souci apparent. Une bonne nouvelle pour l’OM à l’approche de son prochain rendez-vous. Paixão reste en effet un élément important du secteur offensif marseillais et sa disponibilité offre une solution supplémentaire à Bruno Genesio.

La séance n’a toutefois pas été totalement rassurante. Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia étaient absents ce matin à la Commanderie. Pour le moment, aucune précision supplémentaire n’a été communiquée concernant ces deux absences. Il faudra donc attendre les explications du staff marseillais pour connaître leur situation et savoir si elles sont liées à un problème physique ou à une simple gestion de l’effectif.

Genesio va faire le point à l’OM

Bruno Genesio doit justement s’exprimer à partir de 13 heures en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM devrait avoir l’occasion de donner davantage d’informations sur l’état de santé de ses joueurs et notamment sur les absences de Nnadi et Kondogbia. Il pourra également confirmer la bonne nouvelle concernant Paixão et préciser si le Brésilien est pleinement disponible pour la suite.

À deux jours du prochain match, l’OM devrait donc en savoir davantage très rapidement. Pour l’instant, le principal enseignement de la matinée reste positif : Igor Paixão était bien présent à la Commanderie et semble avoir participé normalement à la séance.

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