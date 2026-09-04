Afin de satisfaire les exigences de la DNCG, les dirigeants de l’OM poussent en interne pour que certains joueurs acceptent de baisser leur salaire.

La situation financière de l’OM continue de pousser les dirigeants à chercher des solutions en interne. Alors que le club doit encore alléger sa masse salariale, plusieurs joueurs ont été sollicités afin d’accepter des aménagements concernant leur rémunération. Mais les réponses ne sont pas toutes les mêmes.

Højbjerg accepte de faire un effort, pas Kondogbia ni Harit

Selon L’Équipe, Pierre-Emile Højbjerg serait le joueur le plus disposé à participer à cet effort collectif. Le milieu de terrain danois aurait accepté de renoncer à une somme jugée non négligeable sur son salaire. Un geste important pour l’OM, qui cherche par différents moyens à réduire ses charges afin de satisfaire les exigences de la DNCG. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Højbjerg accepte de faire des concessions depuis son arrivée à Marseille. Son nouveau geste pourrait donc être particulièrement apprécié par la direction olympienne dans une période où chaque économie compte.

Deux autres cadres auraient en revanche refusé de revoir leur salaire à la baisse. Geoffrey Kondogbia et Amine Harit auraient estimé avoir déjà suffisamment fait d’efforts par le passé. Les deux joueurs auraient déjà accepté certains aménagements concernant leur rémunération et ne souhaiteraient donc pas aller plus loin aujourd’hui. Une position qui peut se comprendre du point de vue des joueurs, mais qui complique forcément la tâche de la direction marseillaise. L’OM doit en effet trouver d’autres leviers pour parvenir à réduire suffisamment sa masse salariale.

Aguerd et Angel Gomes également concernés

D’autres joueurs ont toutefois accepté certains arrangements. Nayef Aguerd aurait notamment accepté qu’une partie de son salaire soit versée plus tard. Un mécanisme qui permettrait à l’OM de mieux gérer ses charges à court terme sans nécessairement diminuer la rémunération globale du défenseur marocain. Angel Gomes est également concerné par les discussions. Le milieu offensif doit notamment valider un report du paiement de sa prime à la signature. Cette prime contribue à porter sa rémunération jusqu’à environ 400 000 euros mensuels.

L’objectif pour l’OM est donc de décaler certaines dépenses plutôt que de demander systématiquement aux joueurs de renoncer à une partie de leur salaire. Ces différents cas montrent surtout les difficultés rencontrées actuellement par le club phocéen. Pour répondre aux exigences de la DNCG, les dirigeants doivent agir sur plusieurs tableaux : transferts, départs, masse salariale et aménagements contractuels. Mais il est difficile de convaincre l’ensemble du vestiaire de faire les mêmes concessions. Højbjerg apparaît ainsi comme l’un des joueurs les plus coopératifs dans ce dossier. À l’inverse, Kondogbia et Harit considèrent avoir déjà suffisamment contribué aux efforts demandés. L’OM va donc devoir poursuivre son travail afin de retrouver une situation financière plus confortable.