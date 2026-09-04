ASSE : un départ à 15 M€ fait basculer la hiérarchie de Ligue 2

Le prêt de Lucas Stassin au Séville FC ne laisse pas seulement un vide à la pointe de l’attaque stéphanoise. Le retrait de sa valeur marchande fait également perdre à l’ASSE la tête d’un classement dominé désormais très largement par le FC Nantes.

Stassin retire 15 M€ à l’effectif des Verts

On vous en parlait mercredi : le départ de Lucas Stassin laisse un gros vide devant, malgré plusieurs retours attendus dans le groupe de Ian Cathro. Une autre conséquence, chiffrée cette fois, apparaît au lendemain de la fermeture du mercato.

Selon le classement corrigé par Peuple-Vert à partir des estimations de Transfermarkt, l’effectif de l’ASSE vaut désormais 72,20 M€, contre 87,20 M€ avant la prise en compte du prêt de l’attaquant belge. Valorisé 15 M€, ce dernier représentait plus de 17 % du total stéphanois.

Le FC Nantes passe largement devant

Cette baisse fait perdre aux Verts la première place des effectifs les mieux valorisés de Ligue 2. Le FC Nantes prend les commandes avec 101,48 M€, aidé par les quatre arrivées officialisées lors de la dernière journée du mercato. L’ASSE reste deuxième devant Reims, ramené à 59,28 M€ après le départ de Keito Nakamura.

Pour pallier le départ de Lucas Stassin, l’ASSE n’a pas voulu « recruter pour recruter ». Les dirigeants estiment l’effectif suffisant et souhaitent faire de la place aux jeunes, notamment à Baallal. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2094887546421498076

Des moyens toujours supérieurs à la concurrence

Malgré ce recul, Saint-Étienne conserve une puissance financière considérable à l’échelle de la Ligue 2. Metz pointe à 51,50 M€, tandis que Montpellier, cinquième, ne dépasse pas 20,15 M€. L’écart reste donc très important avec la majorité des concurrents.

Cette valorisation ne préjuge évidemment pas du classement sportif. Elle souligne toutefois les moyens à disposition de Ian Cathro, même après le départ en prêt de Stassin, prolongé jusqu’en 2029 avant de rejoindre Séville avec une option d’achat.