À LA UNE DU 4 SEP 2026
[08:00]PSG – AS Monaco : Dembélé et plusieurs surprises dans le onze de Luis Enrique ?
[07:40]FC Nantes Mercato : les Kita bouclent un départ de dernière minute et scandalisent les supporters !
[07:20]ASSE Mercato : coup de théâtre brutal pour Davitashvili !
[07:00]OM : Højbjerg fait un énorme sacrifice pour sauver le club, deux cadres refusent de suivre !
[06:23]LOSC : Les Dogues prennent les commandes après un scénario renversant
[06:03]ASSE : un départ à 15 M€ fait basculer la hiérarchie de Ligue 2
[06:00]Pronostic RC Lens – Lorient : Lens va-t-il se relancer à Bollaert ?
[05:43]FC Barcelone : Le prix de sa pépite pourrait bondir à 150 M€
[05:21]LOSC : les larmes d’Alexsandro racontent une année de souffrance
[05:01]LOSC : Diego Carlos rebondit encore après une saison convaincante en Italie

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : un départ à 15 M€ fait basculer la hiérarchie de Ligue 2

Par Louis Chrestian - 4 Sep 2026, 06:03
ASSE : un départ à 15 M€ fait basculer la hiérarchie de Ligue 2

Le prêt de Lucas Stassin au Séville FC ne laisse pas seulement un vide à la pointe de l’attaque stéphanoise. Le retrait de sa valeur marchande fait également perdre à l’ASSE la tête d’un classement dominé désormais très largement par le FC Nantes.

Stassin retire 15 M€ à l’effectif des Verts

On vous en parlait mercredi : le départ de Lucas Stassin laisse un gros vide devant, malgré plusieurs retours attendus dans le groupe de Ian Cathro. Une autre conséquence, chiffrée cette fois, apparaît au lendemain de la fermeture du mercato.

Selon le classement corrigé par Peuple-Vert à partir des estimations de Transfermarkt, l’effectif de l’ASSE vaut désormais 72,20 M€, contre 87,20 M€ avant la prise en compte du prêt de l’attaquant belge. Valorisé 15 M€, ce dernier représentait plus de 17 % du total stéphanois.

Le FC Nantes passe largement devant

Cette baisse fait perdre aux Verts la première place des effectifs les mieux valorisés de Ligue 2. Le FC Nantes prend les commandes avec 101,48 M€, aidé par les quatre arrivées officialisées lors de la dernière journée du mercato. L’ASSE reste deuxième devant Reims, ramené à 59,28 M€ après le départ de Keito Nakamura.

Des moyens toujours supérieurs à la concurrence

Malgré ce recul, Saint-Étienne conserve une puissance financière considérable à l’échelle de la Ligue 2. Metz pointe à 51,50 M€, tandis que Montpellier, cinquième, ne dépasse pas 20,15 M€. L’écart reste donc très important avec la majorité des concurrents.

Cette valorisation ne préjuge évidemment pas du classement sportif. Elle souligne toutefois les moyens à disposition de Ian Cathro, même après le départ en prêt de Stassin, prolongé jusqu’en 2029 avant de rejoindre Séville avec une option d’achat.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot