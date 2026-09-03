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FRANCE

FC Nantes : feu vert pour un départ à 1 M€ !

Par Louis Chrestian - 3 Sep 2026, 23:09
FC Nantes : feu vert pour un départ à 1 M€ !

Le départ de Yassine Benhattab vers Montpellier touche au but. L’ailier nantais a passé avec succès sa visite médicale et l’officialisation de son transfert est désormais programmée ce jeudi.

La visite médicale de Benhattab est validée

On vous en parlait mercredi : deux derniers départs étaient encore attendus au FC Nantes. Le dossier Yassine Benhattab a depuis connu une avancée décisive puisque le joueur a satisfait aux examens médicaux préalables à son arrivée au MHSC.

Selon les informations de Bertrand Queneutte, relayées par La Tribune Nantaise, tous les feux sont désormais au vert. L’officialisation de l’opération devrait intervenir dans les prochaines heures, ce jeudi.

Un transfert estimé à 1 M€

Malgré la fermeture officielle du marché estival mardi soir, le transfert devrait donc bien aller à son terme. L’Équipe évoquait en début de semaine une opération estimée à 1 million d’euros pour l’ailier droit, prêté au Stade de Reims la saison dernière.

Une condition physique encore à parfaire

Écarté du groupe nantais depuis plusieurs semaines en raison de son départ annoncé, Benhattab n’a disputé aucune minute depuis le début de la saison. Sa condition physique ne serait donc pas encore optimale, une situation logique au regard de sa préparation perturbée.

Le jeune Canari devra retrouver le rythme à Montpellier, actuel troisième de Ligue 2. Sauf nouveau contretemps, son passage chez les Jaune et Vert prendra officiellement fin dans la journée.

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