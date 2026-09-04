LOSC : Diego Carlos rebondit encore après une saison convaincante en Italie

Un temps sondé par le LOSC, Diego Carlos va poursuivre sa carrière en Serie A. L’ancien défenseur du FC Nantes quitte Côme après 31 matchs et rejoint un nouveau projet sous la forme d’un prêt.

Parme récupère Diego Carlos

Diego Carlos change une nouvelle fois de club. Toujours sous contrat avec Fenerbahçe, le défenseur brésilien est prêté à Parme dans les ultimes heures du mercato. L’opération ne comporte pas d’option d’achat.

À 33 ans, l’ancien joueur du Séville FC et d’Aston Villa doit apporter son expérience au jeune projet parmesan. Son profil rugueux et son vécu au plus haut niveau en font l’un des cadres attendus de l’effectif.

Côme voulait le conserver

Après une expérience compliquée à Fenerbahçe, marquée par les blessures et un faible temps de jeu, Diego Carlos s’était relancé à Côme. Le Brésilien y a disputé 31 rencontres de Serie A la saison dernière, convainquant le club lombard de tenter de le recruter définitivement.

Côme a toutefois échoué à libérer une place en défense centrale avant la fermeture du marché. Parme en a profité pour boucler le prêt de l’ancien Canari, qui enchaîne ainsi une deuxième saison dans le championnat italien.

Le FC Nantes a recruté une équipe entière, avec notamment un avant-centre arrivé sur le gong. L’heure est au bilan du mercato. — @ManuMerceron https://twitter.com/ManuMerceron/status/2094892848428577028

Le LOSC l’avait sondé

Avant son arrivée à Côme, Diego Carlos avait notamment été approché par le LOSC. Les Dogues n’avaient finalement pas donné suite à cette piste, laissant le défenseur découvrir la Serie A.

Passé par le FC Nantes entre 2016 et 2019, Diego Carlos avait quitté la maison Jaune et Verte avec le statut de valeur sûre de Ligue 1. Son passage à Séville puis à Aston Villa lui avait ensuite permis de franchir un nouveau cap avant que les blessures ne ralentissent son aventure anglaise.