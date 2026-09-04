Sérieusement blessé à Monaco, Tochukwu Nnadi (23 ans), a refusé une opération afin d’être disponible plus rapidement pour l’OM.

L’OM vient de vivre un épisode particulièrement marquant autour de Tochukwu Nnadi. Selon La Provence, le milieu de 23 ans souffrirait d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Une blessure particulièrement sérieuse pour un footballeur, qui nécessite généralement une longue période de récupération lorsqu’une intervention chirurgicale est choisie.

Nnadi refuse l’opération pour l’OM !

Après son passage chez les médecins, plusieurs options auraient donc été étudiées avec le joueur, son entourage et l’OM. Et Nnadi aurait finalement pris une décision pour le moins surprenante. Son agent a expliqué les discussions qui ont entouré cette décision.

« Après la blessure de Nnadi, nous avons passé plusieurs jours à discuter avec les médecins, l’équipe et son entourage pour déterminer la meilleure décision à prendre. Beaucoup lui conseillaient de se faire opérer immédiatement. C’était sans doute l’option la plus sûre, mais cela impliquait aussi de s’éloigner du terrain et de l’équipe pendant plusieurs mois. Nous avons pris une autre décision », a-t-il expliqué à La Provence. Nnadi aurait donc choisi de ne pas subir d’intervention chirurgicale dans l’immédiat. Une décision qui doit lui permettre, selon son entourage, d’espérer retrouver les terrains beaucoup plus rapidement.

Un choix pour rester avec l’OM

Derrière cette décision, il y aurait surtout la volonté de Nnadi de rester au plus près de ses partenaires. Le milieu nigérian souhaiterait ainsi continuer à accompagner l’équipe et retrouver la compétition dans les meilleurs délais. Pour l’OM, cette perspective constitue évidemment une bonne nouvelle sur le plan sportif. Le club marseillais pourrait récupérer plus rapidement un joueur de 23 ans qui pourrait avoir un rôle important dans la rotation.

Mais cette stratégie ne doit pas faire oublier la gravité de la blessure annoncée. Le choix effectué par Tochukwu Nnadi ne sera pas anodin.

Son agent reconnaît lui-même que l’opération immédiate représentait probablement « l’option la plus sûre ». Le joueur et son entourage ont donc privilégié une autre approche afin de réduire son éloignement des terrains. Il faudra désormais suivre avec attention son évolution au fil des prochaines semaines. La priorité restera évidemment sa récupération et sa capacité à retrouver l’intégralité de ses moyens physiques.

L’OM va surveiller son évolution

Cette situation place également le staff marseillais face à un dossier particulièrement délicat. Nnadi veut revenir rapidement, mais le club devra nécessairement suivre son évolution avec la plus grande prudence.

Si le milieu nigérian parvient effectivement à renouer avec la compétition plus tôt que prévu, son retour constituerait un précieux renfort pour l’OM. Pour l’heure, son choix témoigne surtout de son envie de ne pas abandonner ses coéquipiers. Un geste fort qui montre également l’importance qu’il accorde à son aventure marseillaise.