Enrôlé par le RC Lens dans les dernières heures du mercato estival, Jean-Clair Todibo (26 ans) doit patienter avant d’être lancé dans le grand bain.

Le RC Lens va devoir patienter avant de voir Jean-Clair Todibo à l’œuvre. Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, l’ancien défenseur de l’OGC Nice a rejoint les Sang et Or sous la forme d’un prêt en provenance de West Ham.

Todibo absent contre Lorient

Son arrivée doit permettre à Lens de renforcer son axe gauche, devenu orphelin après le départ de Sarr mais le joueur courtisé par l’OM cet été ne sera pas encore prêt pour débuter sous ses nouvelles couleurs.Selon L’Équipe, Jean-Clair Todibo ne sera pas suffisamment dans le rythme pour participer à la rencontre face au FC Lorient ce samedi à Bollaert, à 17h15.

Un contretemps pour le défenseur français, mais également pour Dino Toppmöller, qui espérait rapidement pouvoir compter sur sa nouvelle recrue. Le calendrier du RC Lens ne laisse toutefois pas beaucoup de temps pour attendre. Après Lorient, les Sang et Or auront notamment rendez-vous avec la Ligue des champions. Une échéance qui pourrait permettre à Todibo de faire ses premiers pas rapidement.

Première apparition espérée à Prague

L’entraîneur du RC Lens ne cache d’ailleurs pas les grandes attentes placées autour de son nouveau défenseur. Dino Toppmöller considère Jean-Clair Todibo comme un joueur de très haut niveau et espère pouvoir rapidement l’intégrer à son équipe. « Top joueur, en qui on a beaucoup d’attentes par son expérience et par sa parole », a expliqué le technicien lensois au sujet de sa recrue en conférence de presse. Des propos qui en disent long sur l’importance accordée à Todibo. Le défenseur doit notamment apporter son expérience à une équipe qui cherche encore à trouver la meilleure stabilité possible dans ce secteur.

Si Todibo ne devrait donc pas être de la partie contre Lorient, son retour pourrait intervenir très rapidement. Toppmöller espère pouvoir lui offrir du temps de jeu à Prague jeudi prochain en Ligue des champions. Une première apparition européenne qui permettrait au Français de prendre progressivement ses marques avec ses nouveaux partenaires. L’objectif sera surtout de ne pas précipiter son intégration. Après avoir rejoint le club tardivement, Todibo doit désormais assimiler les principes de jeu de son nouvel entraîneur, découvrir ses partenaires et retrouver le rythme de la compétition. Et vu les attentes placées en lui, ses débuts seront forcément très observés.