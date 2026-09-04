Au micro de Ligue 1+, Bruno Genesio s’est livré sur le capitanat de l’OM avant sa conférence de presse du jour.

Le mercato est désormais terminé à l’OM et Bruno Genesio peut commencer à installer une véritable hiérarchie dans son vestiaire.

L’OM va fonctionner avec plusieurs capitaines !

Interrogé au micro de Ligue 1+ sur la question du capitanat avant sa conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a annoncé une décision assez surprenante : « Le capitanat ? Maintenant que le mercato est terminé, je vais créer un groupe de 5-6 joueurs. Ces 5-6 joueurs seront tous des capitaines. »Bruno Genesio ne souhaite donc visiblement pas s’appuyer sur un seul joueur pour incarner le leadership de l’équipe.

Le technicien veut créer un groupe de cinq ou six cadres qui auront tous le statut de capitaine. Une méthode qui permettrait de répartir les responsabilités au sein du vestiaire et de s’appuyer sur plusieurs leaders selon les rencontres et les situations. Cette décision intervient également après un mercato particulièrement mouvementé, marqué par plusieurs départs et de nombreuses arrivées. Genesio peut désormais travailler avec un groupe définitif et construire cette nouvelle hiérarchie.

Weah, Højbjerg et Kondogbia candidats ?

Pour l’instant, aucun nom n’a été communiqué par Bruno Genesio. Mais plusieurs joueurs de l’OM semblent naturellement correspondre au profil recherché par l’entraîneur marseillais. Timothy Weah pourrait notamment conserver une place importante dans cette hiérarchie après avoir porté le brassard. Pierre-Emile Højbjerg apparaît également comme un candidat évident. Le milieu danois possède une grande expérience et constitue l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe. Geoffrey Kondogbia peut lui aussi prétendre à ce rôle grâce à son vécu et son importance dans le vestiaire.

D’autres profils pourraient également intégrer ce cercle très fermé. Nayef Aguerd possède notamment une solide expérience du haut niveau et pourrait devenir l’un des leaders de la défense marseillaise. Amine Gouiri pourrait également être concerné. L’attaquant est devenu un élément important du projet olympien et pourrait jouer un rôle dans le leadership du secteur offensif. Enfin, Emerson Palmieri dispose lui aussi d’un profil intéressant. Son expérience du football européen et international pourrait être précieuse dans un vestiaire où plusieurs jeunes joueurs doivent encore prendre leurs marques. Mais attention : ces noms ne sont pour l’instant que des hypothèses.

Genesio entretient encore le suspense

La seule certitude à ce stade concerne le fonctionnement souhaité par Bruno Genesio. L’entraîneur de l’OM veut créer un groupe de cinq ou six joueurs qui seront tous considérés comme des capitaines. Reste maintenant à savoir qui seront les heureux élus. Weah, Højbjerg, Kondogbia, Aguerd, Gouiri ou encore Emerson semblent posséder les qualités nécessaires pour intégrer ce groupe.

Bruno Genesio pourrait apporter davantage de précisions lors de sa conférence de presse. L’OM s’apprête donc à vivre une petite révolution dans la gestion de son vestiaire. Et cette nouvelle organisation pourrait rapidement devenir l’un des symboles de l’ère Genesio à Marseille.