Déjà sur le grill après un début de saison poussif, Paulo Fonseca pourrait changer ses plans dans le onze de départ de l’OL à Auxerre (19h).

L’Olympique Lyonnais doit impérativement réagir. Après deux premières journées mitigées, une élimination en Ligue des champions et un nul frustrant contre Le Havre (1-1), l’OL accueille Auxerre avec une obligation de résultat. Paulo Fonseca le sait et pourrait décider de modifier certains de ses plans pour cette rencontre.

Bacher pourrait encore préféré à Mata et Kluivert ?

Dans le secteur défensif, une tendance semble déjà se dégager. Selon L’Équipe, Felix Bacher pourrait enchaîner une troisième titularisation consécutive en championnat. Le défenseur autrichien a visiblement convaincu Paulo Fonseca lors des deux premières journées. Une confiance qui pourrait lui permettre de conserver sa place face à l’AJA, au détriment de Clinton Mata et Ruben Kluivert. Une situation assez intéressante, notamment concernant le Néerlandais. Fonseca avait en effet expliqué après le match nul contre Le Havre qu’un éventuel départ de Kluivert ne nécessiterait pas forcément un remplacement numérique. Le technicien portugais considère donc que son secteur défensif dispose déjà de suffisamment de solutions.

À gauche, Nicolas Tagliafico pourrait également conserver les commandes. Le champion du monde 2022 n’a finalement rejoint ni la Juventus ni l’Atlético de Madrid. Tant qu’il reste à Lyon, il semble donc partir avec une longueur d’avance sur Abner et Mohamed Ouédraogo. Le dossier reste néanmoins à surveiller alors que la fin du mercato approche. Fonseca doit ainsi composer avec un secteur où la hiérarchie peut encore évoluer rapidement. Dans l’entrejeu, l’OL a également accueilli une nouvelle solution avec Mads Bidstrup. Le Danois apporte un profil différent à Fonseca, alors que les trois titulaires habituels du milieu, Corentin Tolisso, Tyler Morton et Tanner Tessmann, sont finalement restés au club. L’arrivée de Bidstrup permet donc au coach lyonnais d’avoir davantage de possibilités pour modifier son animation et apporter plus d’intensité. Un élément qui pourrait avoir son importance face à Auxerre.

La grosse surprise pourrait venir de Sulc

Mais la principale curiosité du onze de l’OL pourrait finalement concerner Pavel Sulc. Alors que son avenir était incertain cet été, le Tchèque est finalement resté à l’OL et Paulo Fonseca apprécie clairement sa polyvalence. « Il peut jouer à tous les postes de l’attaque », expliquait récemment l’entraîneur lyonnais. Fonseca envisage même la possibilité de l’associer à Loïs Openda lorsque cette solution est jugée positive pour l’équipe.

Avec la blessure de Duranville et la non-qualification de Nakamura, Sulc pourrait ainsi être utilisé à gauche contre Auxerre. Une solution qui constituerait une petite surprise, mais qui répond surtout aux circonstances actuelles. La pression est forcément importante sur Fonseca, qui doit rapidement relancer son équipe et faire décoller une saison qui peine encore à véritablement démarrer.