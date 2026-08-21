Pronostic RC Lens – AJ Auxerre : Toppmöller peut-il gâcher le retour de Still à Bollaert ?

Voici l’analyse complète du match en retard de la 29e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le PSG, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après s’être offert le Trophée des Champions 2026 face au Paris Saint-Germain (1-0), le RC Lens va lancer sa saison 2026-2027 de Ligue 1 avec la réception de l’AJ Auxerre ce samedi (17h15), à l’occasion de la première journée de championnat. Deuxièmes de Ligue 1 et vainqueurs de la Coupe de France la saison dernière, les Sang et Or voudront confirmer leur excellente dynamique et réussir les débuts en championnat de leur nouvel entraîneur Dino Toppmöller. De son côté, l’AJA tentera de créer la surprise à Bollaert pour la première de Will Still sur son banc.

Ligue 1 – RC Lens vs AJ Auxerre

Samedi 22 août 2026 · 17h15 · Stade Bollaert-Delelis

RC Lens : confirmer après un premier trophée

Difficile de rêver meilleur départ pour Dino Toppmöller. Pour son premier match officiel à la tête du RC Lens, le technicien allemand a déjà remporté un trophée en faisant tomber le PSG (1-0) lors du Trophée des Champions. Un succès qui confirme que les Sang et Or n’ont visiblement rien perdu de leur compétitivité malgré le départ de Pierre Sage cet été.

La saison dernière avait placé la barre très haut. Deuxième de Ligue 1 derrière le PSG et vainqueur de la Coupe de France après avoir dominé l’OGC Nice (3-1) en finale, Lens doit désormais prouver qu’il est capable de s’installer durablement parmi les meilleures formations françaises.

Le mercato lensois a également permis de renforcer un groupe qui devra composer avec la Ligue des Champions. Yacine Titraoui, Michaël Cuisance ou encore Franjo Ivanovic sont notamment venus apporter de nouvelles solutions à Dino Toppmöller. Le technicien allemand dispose donc d’un effectif qui semble suffisamment profond pour rester ambitieux sur plusieurs tableaux.

Et le premier succès obtenu face au PSG constitue forcément un signal très encourageant. Les Lensois ont montré qu’ils étaient déjà capables d’afficher beaucoup d’intensité et de solidarité. Devant un Bollaert qui devrait une nouvelle fois pousser très fort, l’objectif sera désormais de transformer cet élan en trois premiers points en championnat.

AJ Auxerre : Will Still retrouve déjà Bollaert

Le calendrier a réservé une drôle de première à Will Still. Pour son retour en Ligue 1, l’ancien entraîneur du RC Lens va immédiatement retrouver Bollaert, où il avait dirigé les Sang et Or durant la saison 2024-2025. Après une expérience compliquée à Southampton, le technicien belgo-britannique a choisi l’AJ Auxerre pour relancer sa carrière en France.

L’AJA sort d’un exercice beaucoup plus compliqué que son adversaire. Quinzièmes de Ligue 1 la saison dernière, les Bourguignons ont dû attendre la dernière journée et une victoire à Lille (2-0) pour assurer définitivement leur maintien. Christophe Pélissier a malgré tout quitté son poste cet été, ouvrant un nouveau cycle sous les ordres de Will Still.

Auxerre a également connu plusieurs changements dans son effectif. Mamadou Diop est notamment arrivé pour prendre place dans les buts, tandis que Romain Faivre est revenu en prêt et que Danny Namaso s’est engagé définitivement avec l’AJA.

Will Still a annoncé son intention de conserver une organisation en 4-3-3 et de construire une équipe dynamique, capable de presser et de gêner son adversaire. Face à Lens, les Auxerrois devront toutefois trouver le bon équilibre entre cette volonté d’être entreprenants et la nécessité de ne pas laisser trop d’espaces aux attaquants nordistes.

Pour l’AJA, prendre un point à Bollaert constituerait déjà une excellente manière de commencer la saison. Mais face à une formation lensoise qui vient de battre le PSG, le défi s’annonce particulièrement relevé.

Les confrontations récentes

Le bilan des confrontations entre le RC Lens et l’AJ Auxerre est plutôt favorable aux Sang et Or, même si les Bourguignons ont montré ces dernières années qu’ils pouvaient leur poser de sérieux problèmes.

Sur les 10 dernières confrontations disputées à Bollaert avant leur rencontre de janvier dernier :

RC Lens : 6 victoires

AJ Auxerre : 2 victoires

Matchs nuls : 2

Les Lensois avaient notamment remporté cinq des six confrontations disputées à Bollaert entre 2012 et 2023. Mais Auxerre avait créé une énorme surprise en avril 2025 en venant infliger un lourd 4-0 aux Sang et Or dans leur propre stade.

Cette affiche reste donc historiquement favorable à Lens à domicile, sans pour autant constituer une garantie. L’AJA a déjà démontré sa capacité à déjouer les pronostics à Bollaert et tentera de récidiver pour les débuts de Will Still.

Les compos probables

La compo probable du RC Lens : Risser – Nawrocki, Ganiou, Sagnan – Abdulhamid, Titraoui, Cuisance, Udol – Thauvin, Sima, Edouard.

La compo probable de l’AJ Auxerre : Diop – Sy, Diomandé, Makosso, Akpa – Piedfort, Danois, Ahamada – Faivre, Namaso, Zossou.

Les joueurs à suivre

Florian Thauvin (RC Lens) : Déjà l’un des grands artisans de l’excellente saison 2025-2026 des Sang et Or, Florian Thauvin a parfaitement lancé son nouvel exercice. Le capitaine lensois a inscrit l’unique but de la victoire face au PSG (1-0) lors du Trophée des Champions, offrant ainsi au Racing le premier trophée de sa saison. Toujours aussi précieux par sa qualité technique, son expérience et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres, l’ancien Marseillais sera encore l’une des principales armes offensives de Lens face à Auxerre.

Romain Faivre (AJ Auxerre) : De nouveau prêté à l’AJA après avoir déjà évolué en Bourgogne la saison dernière, le milieu offensif français sera l’un des joueurs chargés d’apporter de la créativité dans le nouveau projet de Will Still. Sa qualité technique et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres pourraient être précieuses dans une rencontre où Auxerre ne devrait pas avoir énormément de situations à exploiter.

Les tendances de cotes : Lens largement favori

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire RC Lens (1) ≈ 1,60 ≈ 63 % Lens grand favori Match nul (X) ≈ 4,10 ≈ 24 % Auxerre peut résister Victoire AJ Auxerre (2) ≈ 5,00 ≈ 20 % Exploit attendu pour l’AJA

Les bookmakers accordent une confiance assez nette au RC Lens pour cette première journée. Le statut acquis par les Sang et Or la saison dernière, l’avantage de Bollaert et surtout leur récent succès contre le PSG expliquent logiquement une cote particulièrement basse pour une victoire à domicile.

Auxerre apparaît beaucoup plus nettement dans la peau de l’outsider. L’arrivée de Will Still apporte néanmoins une part d’inconnu et le technicien connaît parfaitement son ancien club et l’environnement lensois. Un élément qui pourrait aider l’AJA à préparer un plan de jeu spécialement adapté à cette rencontre.

Nos pronostics pour RC Lens – AJ Auxerre

RC Lens gagne et moins de 4,5 buts dans le match : Lens possède de nombreux arguments pour confirmer son statut de favori, mais cette première journée pourrait être plus maîtrisée que spectaculaire. Quelques jours après avoir dépensé beaucoup d’énergie contre le PSG, les Sang et Or pourraient surtout chercher à contrôler la rencontre une fois l’avantage acquis. Une victoire lensoise sans festival offensif apparaît donc comme un scénario intéressant.

Le RC Lens ouvre le score : Les hommes de Dino Toppmöller devraient tenter d’imposer immédiatement leur rythme devant leur public. L’intensité affichée contre le PSG et la capacité des Lensois à mettre beaucoup de pression à Bollaert peuvent leur permettre de prendre les commandes de la rencontre. Auxerre pourrait avoir besoin de temps pour s’adapter à son nouvel environnement tactique sous Will Still.

Auxerre ne marque pas en première mi-temps : La solidité affichée par Lens lors du Trophée des Champions constitue l’un des principaux enseignements de ce début de saison. Les Sang et Or viennent de réussir à maintenir le PSG muet et devraient une nouvelle fois essayer de construire leur match sur une grosse organisation défensive. Pour une équipe auxerroise encore en phase d’apprentissage avec son nouvel entraîneur, trouver rapidement la faille à Bollaert pourrait s’avérer compliqué.

Score possible

2-0 pour le RC Lens : Quelques jours après avoir fait tomber le PSG, Lens semble disposer de suffisamment de certitudes pour poursuivre sur sa lancée. Auxerre devrait tenter de perturber les Sang et Or grâce aux principes offensifs de Will Still, mais l’écart de dynamique et l’avantage de Bollaert pourraient finir par peser. Une victoire maîtrisée permettrait à Dino Toppmöller de réussir parfaitement ses débuts en championnat après avoir déjà décroché son premier trophée.