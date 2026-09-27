À LA UNE DU 27 SEP 2026
[09:00]Équipe de France : Zidane a tranché pour son nouveau capitaine après Mbappé !
[08:40]Stade Rennais : déjà une bonne nouvelle pour Haise avant Auxerre !
[08:20]ASSE : un nouveau verdict est tombé pour la blessure de Stassin !
[08:00]Équipe de France, Real Madrid : coup de théâtre pour la durée d’absence de Mbappé ?
[07:40]OM Mercato : accord trouvé avec un numéro 10 pour cet hiver ?
[07:20]FC Nantes : une première bonne nouvelle est tombée pour Poirier avant Reims !
[07:00]PSG Mercato : le nouveau coup de folie de Luis Campos déniché en Premier League ?
[06:00]ASSE : une nouvelle ambition XXL annoncée à Saint-Etienne !
[05:00]RC Lens : un club de Ligue 1 s’est offert un renfort estampillé Sang et Or
[23:00]Stade Rennais Mercato : Rennes a trouvé sa première vente de l’été 2027, jackpot en vue !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : déjà une bonne nouvelle pour Haise avant Auxerre !

Par Fabien Chorlet - 27 Sep 2026, 08:40
Christ Makosso lors d'AJ Auxerre - Stade Brestois

L’AJ Auxerre sera privé de son défenseur central Christ Makosso pour son déplacement sur la pelouse du Stade Rennais après la trêve internationale.

Après un bon début de saison sur le plan comptable, le Stade Rennais a subi un sérieux coup d’arrêt avant la trêve internationale en s’inclinant lourdement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (4-0). Désormais cinquièmes de Ligue 1, les Rouge et Noir tenteront de repartir de l’avant à la reprise. Les hommes de Franck Haise recevront l’AJ Auxerre le dimanche 11 octobre (17h15), à l’occasion de la sixième journée de championnat.

Christ Makosso suspendu pour Rennes – Auxerre !

Avant ce Stade RennaisAJ Auxerre, Franck Haise et ses hommes ont déjà reçu une bonne nouvelle en provenance de Bourgogne. Averti le week-end dernier lors de la victoire de l’AJA face au Stade Brestois (2-1), Christ Makosso a écopé d’un match de suspension par la commission de discipline de la LFP, à la suite de la révocation d’un sursis consécutif à son expulsion face au RC Lens (5-2) en tout début de saison.

Le défenseur central auxerrois sera donc suspendu pour le déplacement au Roazhon Park et ne pourra pas affronter le Stade Rennais. L’AJA devra ainsi composer sans Christ Makosso pour son retour à la compétition après la trêve internationale. Une absence dont pourraient profiter les attaquants rennais, alors que les Rouge et Noir chercheront à réagir devant leur public après la lourde défaite concédée à Lyon.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Aj AuxerreStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : Aj Auxerre, Stade Rennais