Stade Rennais : déjà une bonne nouvelle pour Haise avant Auxerre !

L’AJ Auxerre sera privé de son défenseur central Christ Makosso pour son déplacement sur la pelouse du Stade Rennais après la trêve internationale.

Après un bon début de saison sur le plan comptable, le Stade Rennais a subi un sérieux coup d’arrêt avant la trêve internationale en s’inclinant lourdement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (4-0). Désormais cinquièmes de Ligue 1, les Rouge et Noir tenteront de repartir de l’avant à la reprise. Les hommes de Franck Haise recevront l’AJ Auxerre le dimanche 11 octobre (17h15), à l’occasion de la sixième journée de championnat.

Christ Makosso suspendu pour Rennes – Auxerre !

Avant ce Stade Rennais – AJ Auxerre, Franck Haise et ses hommes ont déjà reçu une bonne nouvelle en provenance de Bourgogne. Averti le week-end dernier lors de la victoire de l’AJA face au Stade Brestois (2-1), Christ Makosso a écopé d’un match de suspension par la commission de discipline de la LFP, à la suite de la révocation d’un sursis consécutif à son expulsion face au RC Lens (5-2) en tout début de saison.

Le défenseur central auxerrois sera donc suspendu pour le déplacement au Roazhon Park et ne pourra pas affronter le Stade Rennais. L’AJA devra ainsi composer sans Christ Makosso pour son retour à la compétition après la trêve internationale. Une absence dont pourraient profiter les attaquants rennais, alors que les Rouge et Noir chercheront à réagir devant leur public après la lourde défaite concédée à Lyon.