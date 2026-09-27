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FRANCE

FC Nantes : une première bonne nouvelle est tombée pour Poirier avant Reims !

Par Fabien Chorlet - 27 Sep 2026, 07:20
Armel Zohouri lors de Reims - Montpellier

Le Stade de Reims comptera un suspendu pour son déplacement sur la pelouse du FC Nantes après la trêve : Armel Zohouri.

Vainqueur in extremis le week-end dernier à Boulogne (1-2), grâce à un but de Thomas Robinet dans le temps additionnel, le FC Nantes a signé sa deuxième victoire de la saison. Un succès précieux qui permet aux hommes de Grégory Poirier, désormais 16es au classement, de sortir de la zone rouge au moment d’entamer la première trêve internationale de la saison.

Une fois la trêve terminée, le FC Nantes retrouvera la compétition avec un rendez-vous important face au Stade de Reims, le 10 octobre prochain à la Beaujoire. Invaincus depuis le début de la saison, les Rémois occupent actuellement la troisième place de Ligue 2, derrière l’AS Saint-Étienne et le Red Star.

Reims privé d’un titulaire face au FC Nantes

Une première bonne nouvelle est déjà tombée pour Grégory Poirier et les Canaris avant cette rencontre : le Stade de Reims sera privé d’Armel Zohouri. Expulsé le week-end dernier contre Montpellier (1-1) après avoir écopé d’un deuxième carton jaune, le latéral droit rémois a été automatiquement suspendu un match par la commission de discipline de la LFP.

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Titulaire lors des deux dernières rencontres du Stade de Reims, l’international ivoirien ne pourra donc pas effectuer le déplacement à Nantes. Une absence dont pourrait tenter de profiter le FC Nantes pour enchaîner après sa victoire arrachée à Boulogne.

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