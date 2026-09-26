FC Nantes : mauvaise nouvelle pour Poirier et les Canaris en pleine trêve

Le FC Nantes s’est incliné 3-1 face au Mans ce samedi en match amical, un revers qui vient ternir la trêve internationale des hommes de Grégory Poirier.

En pleine trêve internationale, le FC Nantes poursuivait sa préparation avec un rendez-vous face au Mans. Les Canaris se sont finalement inclinés 3-1 au terme de cette rencontre organisée en quatre mi-temps de 30 minutes.

Cette opposition devait notamment permettre à Grégory Poirier de maintenir le rythme de son groupe pendant cette longue coupure internationale. Le club nantais avait programmé deux rencontres amicales durant la trêve, avec ce déplacement face au Mans puis un autre rendez-vous contre le FC Lorient, prévu le 3 octobre.

Cette défaite intervient quelques jours après la victoire obtenue par Nantes sur la pelouse de Boulogne (2-1) en Ligue 2, le 19 septembre. Les Nantais retrouveront ensuite la compétition officielle avec la réception de Reims, le 10 octobre.