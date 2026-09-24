FC Nantes : la vente du club s’accélère, un acheteur qui avait ciblé l’ASSE se positionne !

Le FC Nantes serait en négociations avec des investisseurs étrangers représentés par Paulo Tavares, avec une première proposition estimée entre 30 et 40 millions d’euros.

Le dossier de la vente du FC Nantes prend une nouvelle tournure. Selon les informations de Télénantes, des investisseurs étrangers seraient actuellement en discussions pour racheter le club nantais, avec Paulo Tavares comme intermédiaire.

Une première offre aurait été formulée, pour un montant compris entre 30 et 40 millions d’euros. Une proposition qui serait toutefois très éloignée des prétentions de Waldemar Kita.

Kita réclamerait 95 millions d’euros

Toujours selon Télénantes, le propriétaire du FC Nantes aurait fixé ses exigences à 95 millions d’euros pour céder le club. L’écart entre les deux positions serait donc considérable, puisqu’il atteindrait au minimum 55 millions d’euros. À ce stade, aucune vente n’est donc actée et les discussions devraient encore se poursuivre.

Le nom de Paulo Tavares n’est pas totalement nouveau dans le football français. L’intermédiaire avait auparavant été associé à un projet de reprise de l’ASSE, avant que le club stéphanois ne soit finalement racheté par Kilmer Sports Ventures en 2024.