À LA UNE DU 24 SEP 2026
[21:00]OM : gros coup dur pour Aubameyang à La Corogne
[20:40]OL : un Lyonnais affole le mercato, jackpot en vue dès cet hiver ?
[20:20]Équipe de France : Deschamps a reçu une offre liée aux Bleus, sa réponse est déjà connue !
[20:00]OM Mercato : Genesio a envoyé un nouveau signal très inquiétant au RC Lens pour Meïté
[19:40]FC Nantes : la vente du club s’accélère, un acheteur qui avait ciblé l’ASSE se positionne !
[19:20]RC Lens : Yannick Cahuzac a déjà mis les voiles
[19:00]OM : Genesio a failli faire une victime inattendue contre le PSG
[18:40]FC Nantes : double bonne nouvelle en vue face à Reims ?
[18:20]Équipe de France : rien ne va plus entre Mbappé et Dembélé !
[18:00]OM : rien ne va plus à Marseille, une nouvelle inquiétante touche le Vélodrome
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : la vente du club s’accélère, un acheteur qui avait ciblé l’ASSE se positionne !

Par William Tertrin - 24 Sep 2026, 19:40
Waldemar Kita (FC Nantes)

Le FC Nantes serait en négociations avec des investisseurs étrangers représentés par Paulo Tavares, avec une première proposition estimée entre 30 et 40 millions d’euros.

Le dossier de la vente du FC Nantes prend une nouvelle tournure. Selon les informations de Télénantes, des investisseurs étrangers seraient actuellement en discussions pour racheter le club nantais, avec Paulo Tavares comme intermédiaire.

Une première offre aurait été formulée, pour un montant compris entre 30 et 40 millions d’euros. Une proposition qui serait toutefois très éloignée des prétentions de Waldemar Kita.

Kita réclamerait 95 millions d’euros

Toujours selon Télénantes, le propriétaire du FC Nantes aurait fixé ses exigences à 95 millions d’euros pour céder le club. L’écart entre les deux positions serait donc considérable, puisqu’il atteindrait au minimum 55 millions d’euros. À ce stade, aucune vente n’est donc actée et les discussions devraient encore se poursuivre.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Le nom de Paulo Tavares n’est pas totalement nouveau dans le football français. L’intermédiaire avait auparavant été associé à un projet de reprise de l’ASSE, avant que le club stéphanois ne soit finalement racheté par Kilmer Sports Ventures en 2024.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot