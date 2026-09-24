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FRANCE

Équipe de France : rien ne va plus entre Mbappé et Dembélé !

Par William Tertrin - 24 Sep 2026, 18:20
Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sous le maillot de l'équipe de France

La rivalité autour du Ballon d’Or aurait créé une distance entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, même si les deux joueurs ont depuis échangé pour apaiser la situation.

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont habitués à partager le maillot de l’équipe de France et ont longtemps affiché une vraie proximité. Mais leur duel autour du Ballon d’Or aurait changé quelque peu la dynamique entre les deux attaquants.

Selon des informations rapportées par RMC Sport ce jeudi, des témoins au sein des Bleus estiment que les deux joueurs n’auraient plus la même proximité qu’auparavant. Une distance qui serait devenue suffisamment visible pour alimenter les discussions au sein du groupe France.

Cette situation intervient après plusieurs déclarations médiatiques des deux joueurs au sujet du Ballon d’Or. Dans une interview accordée à France Football, Mbappé avait notamment évoqué leurs parcours différents, tandis que Dembélé avait répondu en expliquant qu’il n’avait jamais été « l’élu » et qu’il avait toujours travaillé pour parvenir au sommet.

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Mbappé et Dembélé ont déjà échangé

Face aux spéculations, Kylian Mbappé a toutefois tenu à calmer le jeu. Avant de retrouver les Bleus à Clairefontaine, le capitaine de l’équipe de France a assuré avoir déjà parlé avec Dembélé et a affirmé qu’il n’y avait pas de problème entre eux.

Le sujet reste donc particulièrement suivi autour des Bleus : derrière la compétition individuelle pour le Ballon d’Or, c’est aussi la relation entre deux cadres offensifs de l’équipe de France qui intrigue.

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