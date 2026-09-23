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FRANCE

PSG : Safonov a renversé la hiérarchie mais refuse de relâcher la pression

Par Louis Chrestian - 23 Sep 2026, 18:59
PSG : Safonov a renversé la hiérarchie mais refuse de relâcher la pression

Installé dans le but du PSG depuis la fin de l’année 2025, Matvey Safonov a réussi son pari après de longs mois dans l’ombre. Désormais numéro un et double vainqueur de la Ligue des Champions, le Russe ne considère pourtant pas son statut comme définitivement acquis.

De remplaçant à gardien numéro un

On vous en parlait dès septembre 2025 : Matvey Safonov affichait clairement son intention de jouer et de bousculer la concurrence au PSG. Un an plus tard, la situation du gardien russe a radicalement changé.

La blessure de Lucas Chevalier lui a ouvert la porte en fin d’année 2025. Safonov a alors profité de cette occasion pour s’installer dans le onze parisien, avant de conserver sa place sur la durée. À 27 ans, il a même remporté sa deuxième Ligue des Champions, cette fois dans la peau du titulaire.

Ce nouveau statut récompense une progression amorcée plusieurs mois auparavant. Le portier explique avoir commencé son travail de fond en septembre, puis obtenu ses premières véritables opportunités en décembre. Depuis, il affirme jouer tous les matchs.

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Une mission réussie au PSG

Dans un point média organisé par la sélection russe, avec des propos recueillis par Championat et relayés par Foot Mercato, Safonov a dressé un bilan lucide de son ascension. Les interrogations sur son avenir ont laissé place aux questions sur sa capacité à durer.

« Mon objectif était de travailler et de faire mes preuves, et c’est ce qui s’est passé », a-t-il expliqué. Une satisfaction mesurée, le gardien parisien rappelant que la concurrence reste quotidienne au sein du groupe.

Safonov ne considère rien comme acquis

Malgré ce renversement de la hiérarchie, Safonov refuse de s’installer dans le confort. Son positionnement a évolué, tout comme son état d’esprit, mais le Russe attribue surtout cette réussite à la confiance qu’il avait conservée lorsqu’il jouait peu.

« Maintenant, j’essaie de prouver à l’entraînement que mes efforts ne sont pas vains, je suis en compétition avec mes coéquipiers et avec moi-même », a-t-il ajouté. Un discours qui confirme que le nouveau numéro un parisien entend défendre sa place chaque jour plutôt que de vivre sur ses acquis.

La concurrence reste ouverte à Paris

La trajectoire de Safonov illustre la vitesse à laquelle une hiérarchie peut basculer au PSG. D’abord bénéficiaire de la blessure de Chevalier, il a ensuite dû convaincre pour prolonger l’expérience et devenir un incontournable.

Sa deuxième victoire en Ligue des Champions donne encore plus de poids à ce changement de dimension. Mais à l’écouter, Safonov n’a pas modifié sa méthode : travailler, répondre présent et remettre son statut en jeu à chaque entraînement.

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